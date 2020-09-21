嘖嘖集資突破800萬元！Epson國民雷射大電視EH-LS300W超人氣登台

白牆即可投影 兼具品質與美學的家庭視聽設備新選擇

大品牌玩創新，全球科技領導品牌Epson攜手台灣獨家專案合作夥伴有設計uDesign，於9月15日首度登陸 嘖嘖zeczec群眾募資平台 ，推出EH-LS300W國民雷射大電視募資限定色－北歐白款，上線24小時即累積募資金額超過800萬元，創下嘖嘖平台家庭視聽設備類別，24小時最高的募資達標金額！

Epson EH-LS300W達3,600流明的彩色／白色亮度，更擁有2,500,000：1超高對比，輕鬆打造明亮且生動的視覺饗宴。圖/uDesign提供

Epson EH-LS300W智慧雷射大電視，採用獨家3LCD雷射投影技術，白色亮度等於彩色亮度最高可達3,600流明，擁有1080P Full HD高畫質，並內建Android TV TM，更享有2,500,000：1的超高對比度，能夠強化影像細節與層次，帶給消費者明亮且生動的線上串流影音饗宴。

EH-LS300W雷射光源擁有2萬小時壽命，不須更換燈泡，其反射式光源技術，能夠大幅減少藍光及閃屏問題，打造更柔和的畫面，降低長時間觀看下造成的眼睛疲勞感，把關消費者的用眼環境，享受視聽娛樂更安心。在聲音表現上，Epson EH-LS300W內建YAMAHA 2.1聲道環繞喇叭、兩個5W及一個10W的低音喇叭，為消費者帶來身歷其境的視聽革命。

Epson EH-LS300W搭載超短焦鏡頭，白牆即可投影，具離牆面僅需15公分就能投射出80吋大畫面，讓視覺體驗更加身歷其境。圖/uDesign提供

Epson以智慧雷射電視突破液晶電視的框架，採用超短焦鏡頭設計，距離牆面15公分就能投射出80吋大畫面，最大可調整至130吋大畫面，且主機重量僅7.4公斤，約為一般80吋電視的五分之一，一般電視櫃平放即可使用，能夠讓安裝更有彈性，更不必擔心大尺寸液晶電視牆面負重與掉落問題，擁有大尺寸畫面不再遙不可及，都會家庭空間也能輕鬆擁有。在外型設計上，Epson EH-LS300W採質感家電設計，其圓潤的流線型機身外觀，能完美融入居家佈景，使其享受視聽娛樂的同時提升空間美感。

為考量到家庭中嬰幼兒及毛小孩的眼部安全，Epson EH-LS300W主機內置自動黑屏功能，當感測到有人接近時，投影機將自動啟動黑屏功能，避免眼睛直視，讓家庭使用的安全性保障再升級。

台灣愛普生視覺科技營業部資深協理黃少白表示：「Epson EH-LS300W北歐白機種，在嘖嘖zeczec群眾募資平台獨家開賣，募資金額在一天的時間突破800萬元，也顯示了民眾渴望更優質的家庭視聽設備選擇，在追求顯示尺寸及規格的同時，也注重觀看品質的享受及眼部的安全。透過嘖嘖，我們期待讓更多消費者認識到國民雷射大電視的魅力，重新定義家庭視聽設備的型態。」

體驗全新「視」代家庭娛樂設備，詳請至 嘖嘖zeczec群眾募資官網 查詢。