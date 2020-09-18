臺虎精釀 X 微熱山丘 鳳梨酒酸V啊酸V 下周開賣！

臺虎精釀繼日前關心動保的「瓜啤酒」，近日又有新作。酒廠選擇與微熱山丘合作，使用在地土鳳梨，推出2020年秋季特別聯名款「熱虎旺旺來鳳梨酒（TE-PACHE AMO）」，9月23日起陸續於7-ELEVEN、全家、City Super、微風超市、Jason's Market陸續上市。

該款秋季特別款，揉合了土鳳梨的酸、與甘蔗的甜，關鍵就在於土鳳梨於日照充足的紅土高地上生長，採摘後不加水、糖，熬煮後的土鳳梨汁發酵後再加入紅甘蔗汁、取代肉桂，讓香氣、酸度與甘蔗的甜找到平衡，成為符合國人口味的台式Tepache鳳梨酒。

瓶身包裝上的「熱虎旺旺來」字樣則模擬出經豔陽下139縣道的熱氣，並以童趣線條描繪微熱山丘創辦人走向啜飲鳳梨酒的大老虎，酒標再以微熱山丘包裝的牛皮紙色為主視覺，疊加上南投八卦山紅土山丘為背景，同場加映的還有臺虎精釀與微熱山丘雙方聯名的「熱虎旺來月餅禮盒」，並僅於後者門市從9月17日開始販售，並採限量發行。