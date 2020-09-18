桃園統領廣場周年慶提前登場 首5日加碼滿額送抵用券

桃園站前統領廣場搶攻疫後商機，今年周年慶活動提前於23日至10月15日登場，滿額回饋送很大，化妝品、內衣、香氛區單筆滿額2000元送250元現金十足抵用券，還加碼送果然匯優惠券，百貨零售區當日累滿3800元送400元現金十足抵用券，首5日消費滿額再加碼送，會員還有獨家卡友禮、滿享加碼禮等限定好康，買越多送越多。

知名藥妝店紛紛來台插旗，日本人氣連鎖藥妝店「松本清」也趕在周年慶前，進駐桃園統領廣場開幕，即日起至27日結帳金額8到9折，結帳滿千送百元抵用券，明天下午2時半到3時半邀Rakuten Girls擔任一日店長，明天店內消費滿300元還可合照留念。

統領廣場1樓化妝品區推出超值滿額贈，全台唯一實體店面NYX彩妝營運至11月30日，歡迎消費者把握補貨最後機會，彩妝全產品3件7折、唇彩類3件5折，要買要快。

喜歡運動風的消費者也千萬不要錯過周年慶活動，4樓運動潮流全區（不含GAME休閒館），28日起至10月15日期間持統領T+會員卡或玉山統領聯名卡當日單筆3000元加送100元現金十足抵用券，到新櫃DADA消費滿2500元送帆布袋，有折扣還有好禮拿。