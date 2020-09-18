聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃園統領廣場周年慶提前登場 首5日加碼滿額送抵用券
桃園站前統領廣場搶攻疫後商機，今年周年慶活動提前於23日至10月15日登場，滿額回饋送很大，化妝品、內衣、香氛區單筆滿額2000元送250元現金十足抵用券，還加碼送果然匯優惠券，百貨零售區當日累滿3800元送400元現金十足抵用券，首5日消費滿額再加碼送，會員還有獨家卡友禮、滿享加碼禮等限定好康，買越多送越多。
知名藥妝店紛紛來台插旗，日本人氣連鎖藥妝店「松本清」也趕在周年慶前，進駐桃園統領廣場開幕，即日起至27日結帳金額8到9折，結帳滿千送百元抵用券，明天下午2時半到3時半邀Rakuten Girls擔任一日店長，明天店內消費滿300元還可合照留念。
統領廣場1樓化妝品區推出超值滿額贈，全台唯一實體店面NYX彩妝營運至11月30日，歡迎消費者把握補貨最後機會，彩妝全產品3件7折、唇彩類3件5折，要買要快。
喜歡運動風的消費者也千萬不要錯過周年慶活動，4樓運動潮流全區（不含GAME休閒館），28日起至10月15日期間持統領T+會員卡或玉山統領聯名卡當日單筆3000元加送100元現金十足抵用券，到新櫃DADA消費滿2500元送帆布袋，有折扣還有好禮拿。
統領廣場2年前改裝後重新開幕，餐飲比例拉高至6成，各大美食餐廳品牌齊聚，有日式、韓式、泰式、義式、火鍋、燒烤與蔬食料理，是不少人聚會、用餐的好去處，23日至10月4日期間，憑全館消費滿1000元發票，至1樓Honey Secret購買牛奶霜淇淋可享有免費雞蛋仔1份。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言