LINE TV「數位劇場」 故事工廠經典節目線上也看得到！

故事工廠改編知名IP「我們與惡的距離 全民公投劇場版」，有別於以往的舞台劇，本劇透過兩次公投以及四種結局，來讓觀眾親身選擇每一場結局的誕生，上週結束台北場首演後成功引起高度討論。故事工廠藝術總監黃致凱表示：輿論就是一場社會公審，你的一票，也許能阻止下一場悲劇的發生。「沒有人能置身事外，或許我們與惡的距離比你想像的，更近。」

成立近7年的故事工廠，已發表過13檔作品，近期更與udnFunLife聯合數位文創、LINE TV合作，將過去的節目上架至LINE TV「數位劇場」，為全台首創將表演藝術節目登上數位串流平台的全新嘗試！平台未來也將持續加入更多優質團隊的影音內容，以行動支持臺灣原創的作品。

9月開館一口氣重磅推出故事工廠數部超人氣劇作，包括改編自華文界重量級作家駱以軍最幽默溫暖同名散文集《小兒子》、結合莊子思想與密室遊戲的《莊子兵法》、喜感破表的愛情劇《3個諸葛亮》、從母親視角探討子女的同性婚姻《偽婚男女》、經典愛情之作《男言之隱》、改編自名作家王瓊玲老師的《一夜新娘》、發想自國寶級京劇大師朱陸豪生平故事《七十三變》等。

故事工廠《莊子兵法》延至年底演出。圖／聯合數位文創提供

今年受到疫情影響，原定在4月演出的《莊子兵法》，延至12月聖誕節檔期上演，本劇以「莊子」豁達思想討論「兵法」鬥爭，加入密室遊戲設定，題材有趣創新，是臺灣國內難得一見的原創推理舞台劇。明年1月在臺北城市舞台深情加演的《一夜新娘》，由譚艾珍主演白髮蒼蒼的老奶奶櫻子，飾演年輕櫻子與大學生小梅的陳以恩，角色不停穿梭在現代與過去之間，與高玉珊、郭耀仁、吳定謙、邱逸峰、風田，共譜一段1943年嘉義梅山的悲喜時代曲。

「希冀一篇篇好故事，將生活養分帶進台灣各個角落。」是故事工廠堅持的信念，也希望藉由戲劇的傳遞，帶給觀眾更多的感動。給沒有進過劇場的你，數位劇場即將開啟你對表演藝術的想像；給曾經錯過好作品的你，數位劇場帶給你沒有保存期限的美好；給想要回味過往作品的你，數位劇場透過螢幕傳遞回溫的情感。

故事工廠也邀請螢幕面前的觀眾，能進一步走入真實的劇場，和一千人在同一個空間裡，一同啜泣、一同歡笑，共享無可取代的現場氛圍。歡迎大家同時在「真實劇場」和「數位劇場」欣賞劇團所有作品，線下舞台劇購票請洽兩廳院，線上藝文節目收看請上 LINE TV 。