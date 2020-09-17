林哲熹期許自己一整年都綠綠的？和吳卓源體驗全球首站MK客製服務

MICHAEL KORS在台北101專門店推出「MK MY WAY客製包款」活動，自9月18至20日止，凡購買老花系列包款，都附贈Angelus Paint聯名合作的顏料套裝，可以自由在皮革、帆布包款上揮灑自己的設計，林哲熹就以綠色圓框、JC字樣打造屬於自己的手袋，問他為何選擇綠色？他笑說，「老師指點的2020年度色。」

林哲熹表示，平常自己就喜歡嘗試手做、動手改造，這次為包款設計也畫了好幾次，雖然是高人指點要用綠色，但看久了也覺得是親近大自然的舒服，希望一整年各方面都讓自己「綠綠的」，也希望大家都平安、健康，他笑說因此也省了不少錢，想買東西的時候沒有綠色就乾脆不買了。吳卓源則是自謙不太會畫畫，所以要自己客製包款塗鴉感到壓力山大，後來很開心想到以噴墨的方式彩繪，頓時覺得適合自己也從壓力中解脫。