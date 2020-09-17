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蘇格登15年單一麥芽威士忌 佳節圓滿美妙微醺

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
蘇格登15年單一麥芽威士忌，建議售價2,080元。圖／蘇格登
蘇格登15年單一麥芽威士忌，建議售價2,080元。圖／蘇格登

每年農曆八月十五日的中秋節，是我國四大傳統節日之一，也是僅次於春節的重要節日。在這一天的月亮，遠比其他月分的滿月更加明亮圓滿。在這月圓人圓、美食當前的美好佳節，一定要搭配美酒；全台灣最受歡迎的單一麥芽威士忌領導品牌蘇格登（Singleton），憑藉「緩蒸慢餾」精湛工藝，帶來風味極度優雅、豐醇柔順的完美平衡口感，不但持續擄獲威士忌行家青睞，也是在這美好時刻與親友歡聚的絕佳選擇。

蘇格登以長時間發酵，淬煉出口感滑順、香氣馥郁的酒液；透過獨特的緩蒸慢餾工藝及曠時熟成工法，打造出絕妙的平衡口感。它獨特的木質香氣與美食相輔相成，不但沒有過於強烈刺激的氣息破壞食物的味道，反而藉由其柔順的口感與極富有果香的香氣，提升食物美味的層次。讓蘇格登無論是在中秋烤肉或是在餐廳聚餐時品飲，都能成為盛宴中的重要角色。

蘇格登自從上市以來，已多次結合美饌，開創了許多前所未見的品酩體驗。從過去邀請國際大廚Curtis Stone抵台，首開威士忌酒食雅配風潮後；之後不論是與新加坡皇家御廚Justin Quek，或是與米其林星級名廚江振誠的搭配，都讓美食與蘇格登成為最完美的靈魂伴侶。

尤其蘇格登15年單一麥芽威士忌，不計成本地使用的「雙溫慢淬」與「延時工法」這兩項精湛工藝，更為皎潔的月色之夜，增添微醺詩意。「雙溫慢淬」利用高、低兩種溫度反覆作用，透過相對低的溫度蒸餾與相對高的溫度冷凝，藉以延長酒液與銅的接觸時間，只為取得酒液中更細膩的圓潤風味。此外，蘇格登以獨有的「延時工法」輔佐，加長蒸餾的時間與次數，最終反覆淬鍊出純粹無瑕的酒體。

蘇格登15年單一麥芽威士忌，擁有絕佳平衡口感，酒質濃郁柔順而優雅，在濃滑香醇的多層次豐富口感下，帶有濃厚花卉香氣及新鮮柑橘類水果香氣。只要淺嘗一口，便可感受到濃濃的花香、甜瓜氣息，彷彿夏日花卉在口中綻放，最後以甜美水果風味收尾，其實也與外形渾圓象徵團圓、口感酸甜清爽的文旦柚特別匹配，是今年特別值得嘗試的美妙體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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