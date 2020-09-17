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保樂力加禮盒 款款醇情迎中秋

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
皇家禮炮21年蘇格蘭威士忌花好月圓限量款，建議售價2,980元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
皇家禮炮21年蘇格蘭威士忌花好月圓限量款，建議售價2,980元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

中秋將至，各品牌酒款禮盒大戰也蓄勢待發。全球領導性烈酒集團保樂力加，今年精銳盡出，一口氣推出五款中秋禮盒。不管是調和式威士忌、單一麥芽威士忌、還是法國干邑，每一款都是別具意義、獨一無二的一時之選，每一款都精采。

1.蘇格蘭威士忌皇家禮炮21年

台灣銷售第一的頂級蘇格蘭威士忌皇家禮炮21年，擁有深厚的英國皇室血統，在國人心目中一向別具尊榮感。今年中秋節，皇家禮炮特別攜手英國知名插畫藝術家Mariana Rodrigues，以精品界流行的插畫風格，打造中秋節禮盒「皇加禮炮21年威士忌花好月圓限量版」，令人耳目一新。

盒身設計靈感來自於英國皇室花園、大自然的元素、與英國女王伊莉莎白二世最愛的柯基，以充滿英式幽默風格結合生動有趣的英國皇室元素，不僅向品牌的皇室淵源致敬，也為皇家禮炮增添現代時尚風格。

這款限量禮盒不只擁有亮眼的新造型，更具備卓越風味，甜味中帶有絲絲堅果香，口感深重厚實，入口瞬間即可感受到濃郁核果香、花香與煙燻均衡結合的迷人氣味，讓人一試傾心。

2.百齡罈17年蘇格蘭威士忌

至於在十年內七度稱霸「年度調和式威士忌冠軍」的百齡罈17年蘇格蘭威士忌，原本就是許多老饕心目中的理想酒款，連威士忌教父Jim Murray都曾在威士忌聖經（Whisky Bible by Jim Murray）中，給了它97.5分的超級高分，並且將它評為：「無與倫比！冠軍當之無愧。」

百齡罈17年醇香順口，香甜果香中，帶著綿密細膩的辛香感，典雅而迷人。純飲外，更適合將柑橘或香草加水一同製成冰塊，搭配蘊含蜂蜜香甜口感的百齡罈17年蘇格蘭威士忌，跟三五好友一同享用。

3.格蘭利威15年純正雪莉桶

你也是雪莉桶愛好者嗎？那你一定不能錯過獨獻台灣的格蘭利威15年純正雪莉桶。格蘭利威15年純正雪莉桶是格蘭利威首席釀酒師Alan Winchester於2020年1月，再度為台灣市場獨家獻上封藏完整15年的珍稀鉅作。

這款威士忌臻選珍稀頂級西班牙Oloroso歐洲雪莉橡木桶，透過極高比例的初次雪莉桶，賦予酒液鮮明的深沉木質香氣，猶如撒上木質調的香氛一般。歷經15年歲月熟成，蛻變出令人驚喜的重雪莉新風貌，飽滿之中揉合了格蘭利威多層次花果香的本色，帶來猶如老酒般的豐富層次。

一湊近它，一股馥郁而甜美的芬芳氣息便撲鼻而來，彷彿是太妃糖、肉桂，再完美揉合了葡萄乾、水果蛋糕與碎杏仁餅。入口後烤蘋果、橘皮果醬等風味接續而來，緊接著是令人陶醉的辛香氣息，在奔放力量中帶有純淨而沉穩的風味。

4.亞伯樂12年 單一麥芽蘇格蘭威士忌

連續八年榮獲金牌榮耀的亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，今年也以新裝登台，瓶裝設計以創辦人之名籤封，盡收藝匠悉心之作，也彰顯了亞伯樂以手工慢作聞名的品牌精神。亞伯樂12年的瓶身簡約瑩明，浮雕字體跟隨光影細緻閃耀，盡顯紅琥珀色酒液之光澤。酒液由首席釀酒師將珍稀的西班牙Oloroso雪莉桶與美國橡木桶酒液勾兌而成，小批量曠時熟成，能讓人飽嚐雪莉桶的果香味。一入口果香四溢，伴隨而來的煙燻口感，具有濃厚的巧克力、太妃糖、肉桂及薑味，每一口，皆能領略百年家傳匠藝的堅持，勾兌雙份醇順，令人讚嘆不已。

5.馬爹利藍淬燕

馬爹利是法國歷史最悠久的干邑酒莊，一向秉持創新精神，勇於挑戰傳統。藍淬燕的誕生，就是最好的證明。馬爹利為了慶祝1783年首次將其干邑白蘭地酒桶，運往到美國的這段歷史，保留了馬爹利招牌的去蕪存菁、無渣蒸餾的蒸餾過程，將帶著淡雅花香的VSOP等級干邑白蘭地，放進波本桶二次熟成。

藍淬燕正是法國干邑區有史以來，第一支將VSOP干邑，放進波本桶進行二次熟成的法國干邑。它突破了干邑的界線，在柔順圓潤的口感中，帶有蜜餞和李子的淡淡香氣，更以香草的微甜和波本桶的烤橡木味為其增色，口感滑順無比。藍淬燕今年已連續獲得「2020 舊金山國際烈酒大賽金牌」，以及「Spirit Business Cognac Master 2020金牌」的國際雙金牌認證。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭利威15年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價1,680元。圖／保樂力加提供。
格蘭利威15年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價1,680元。圖／保樂力加提供。
馬爹利藍淬燕建議售價1,680元。圖／保樂力加提供。
馬爹利藍淬燕建議售價1,680元。圖／保樂力加提供。
亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價1,399元。圖／保樂力加提供。
亞伯樂12年單一麥芽蘇格蘭威士忌，建議售價1,399元。圖／保樂力加提供。
百齡罈17年蘇格蘭威士忌，建議售價1,480元。圖／保樂力加提供
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