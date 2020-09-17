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「聰明保養控」都知道省錢！最不用花大錢的3款保養品
一提到保養品，很多人都會考慮要用開架或專櫃保養品，畢竟價格有差，但到底要怎麼挑選呢？聰明的保養控都知道，有些保養品不一定要花大錢，特別是以下3種保養品，不用花大錢，也能得到最好的保養效果。
一、防曬乳
懂得保養的人都知道，每天都要用防曬乳，既然是每天用，其實算起來也是會花不少錢，但防曬乳一定要買動輒2～3千元以上的嗎？其實越貴的防曬乳，不代表防曬效果更好，挑選防曬乳，最重要是防曬係數，當然有些人會有肌膚敏感問題，但只要審慎挑選不含香精、人工香料，且選擇物理性防曬就好。
所以防曬乳重點在防曬，只要依據自己是要外出、上班用，從SPF30～50+挑選，不一定要花大錢。
二、面膜
很多愛保養的人，都會喜歡敷面膜，甚至有人天天敷面膜。是否可以天天敷面膜，還是要看自己的膚質而定，但敷面膜最重要的是保濕，或是清潔為主，其他如抗皺、美白等效果，都不如精華液有用。
所以面膜重點在保濕，只要具有保濕成分的面膜，不用花大錢買太多功效的面膜，可能可以急救用，但長期保養不一定有用。
三、身體乳液
臉部要保養，身體當然也要保養，只是身體的範圍比起臉部還要大，所以用量比較大。通常使用身體乳液，重點是在補水，貴的身體乳不代表效果好，甚至很多標榜美白、緊緻等，是否真的有效用很難說，畢竟身體的重點在補水，選對保濕補水的成分最重要。
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