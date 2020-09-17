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林柏宏靦腆透露「特有感」的女孩穿搭 和吳子霏同場秀FENDI

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
林柏宏、吳子霏出席FENDI 2020秋冬發表。記者曾學仁／攝影
林柏宏、吳子霏出席FENDI 2020秋冬發表。記者曾學仁／攝影

吳子霏穿FENDI黃色連身洋裝19萬8,000元、皮帶28,700元、高跟靴39,000元，搭配Peekaboo ISeeU小型包款83,900元；林柏宏詮釋FENDI外套67,000元、針織上衣21,600元、西褲26,000元、Flow休閒鞋28,700元，搭襯Signature手拿包34,900元。記者曾學仁／攝影
吳子霏穿FENDI黃色連身洋裝19萬8,000元、皮帶28,700元、高跟靴39,000元，搭配Peekaboo ISeeU小型包款83,900元；林柏宏詮釋FENDI外套67,000元、針織上衣21,600元、西褲26,000元、Flow休閒鞋28,700元，搭襯Signature手拿包34,900元。記者曾學仁／攝影
FENDI發表秋冬新品，邀請林柏宏、吳子霏共同演繹，兩人首度見面就很有話聊，異口同聲表示經典FENDI黃的效果很亮眼，令人驚喜；林柏宏為電影「怪胎」宣傳以來，大概紅、黃、藍、綠都穿過了，吳子霏則是首度將黃色穿在身上，並且直呼「羊腿袖剪裁也太可愛了」！

今年FENDI秋冬女裝的主題是善變女子的雙重性格，從閨房到會議室的跨距，都是設計概念，因此有宮廷風的浮誇羊腿袖帶來超強氣場，也有吊襪帶、蕾絲成為細節點綴的小性感，提及女孩在家的私人時光穿搭，吳子霏表示她都很簡單穿T恤和休閒褲，林柏宏則靦腆笑說，想像中女生如果穿男生的寬大T恤很好看、也會兼具特別的感覺，旖旎想像倒是呼應了女裝的閨房小情調。

FENDI創意總監Silvia Venturini Fendi以剛強、柔美的二元對立為發想，將閨房中的床單、枕套等蓬鬆舒適面料，也運用在服裝上，鞋履有吊襪帶、鏤空、蕾絲設計，卻是挺拔的靴款，具有衝突美。男裝則側重於復古未來主義的基調，以精緻工藝融合實用穿搭，大量運用梅爾頓羊毛、長絨手剪羊毛等打造錯視的異材質拼接效果，服裝上有著大量的口袋，可以放置卡片、耳機等等，全新的鏈結animalia鎖扣FF logo，則是襯衫上的嶄新設計，也同時顯現七○年代的時裝魅力。

配件部分，秋冬季最有趣的就是各式耳環、裝飾釦環，為穿搭帶來超多組合樂趣，包款以FENDI黃致敬品牌經典，將FENDI購物袋作為靈感，設計黑色飾邊的黃色、粉色皮革購物袋；Baguette包款推出手工編織羊毛款，並且以水滴花卉作為裝飾，具有嶄新視覺效果；此外，粉色、黃色包裝盒造型設計迷你包款超可愛，還有復古行李箱啟發而設計的旅行用Peekaboo，都顯見當季新手袋的百花齊放。

FENDI ROMA Shopper購物袋，98,000元。圖／FENDI提供
FENDI ROMA Shopper購物袋，98,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo Iconic男款中型手袋，13萬元。圖／FENDI提供
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林柏宏穿FENDI雙色拼接西裝79,000元、毛衣34,900元、西褲32,900元、高筒靴32,900元，搭配雙色Baguette包款 95,000元。記者曾學仁／攝影
林柏宏穿FENDI雙色拼接西裝79,000元、毛衣34,900元、西褲32,900元、高筒靴32,900元，搭配雙色Baguette包款 95,000元。記者曾學仁／攝影
FENDI Signature造型迷你包，15,500元。圖／FENDI提供
FENDI Signature造型迷你包，15,500元。圖／FENDI提供
吳子霏穿FENDI黃色連身洋裝19萬8,000元、皮帶28,700元、高跟靴39,000元，搭配Peekaboo ISeeU小型包款83,900元。記者曾學仁／攝影
吳子霏穿FENDI黃色連身洋裝19萬8,000元、皮帶28,700元、高跟靴39,000元，搭配Peekaboo ISeeU小型包款83,900元。記者曾學仁／攝影
林柏宏詮釋FENDI外套67,000元、針織上衣21,600元、西褲26,000元、Flow休閒鞋28,700元，搭襯Signature手拿包34,900元。記者曾學仁／攝影
林柏宏詮釋FENDI外套67,000元、針織上衣21,600元、西褲26,000元、Flow休閒鞋28,700元，搭襯Signature手拿包34,900元。記者曾學仁／攝影
FENDI Promenade蕾絲設計高跟鞋，35,900元。圖／FENDI提供
FENDI Promenade蕾絲設計高跟鞋，35,900元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU中型手袋，14萬6,000元。圖／FENDI提供
FENDI Peekaboo ISeeU中型手袋，14萬6,000元。圖／FENDI提供
吳子霏戴緞面髮飾19,800元，穿FENDI高領毛衣54,000元、長裙71,000元、高跟靴39,000元，搭配Baguette包款10萬元；林柏宏穿FENDI雙色拼接西裝79,000元、毛衣34,900元、西褲32,900元、高筒靴32,900元。記者曾學仁／攝影
吳子霏戴緞面髮飾19,800元，穿FENDI高領毛衣54,000元、長裙71,000元、高跟靴39,000元，搭配Baguette包款10萬元；林柏宏穿FENDI雙色拼接西裝79,000元、毛衣34,900元、西褲32,900元、高筒靴32,900元。記者曾學仁／攝影
吳子霏戴緞面髮飾19,800元，穿FENDI高領毛衣54,000元、長裙71,000元、高跟靴39,000元，搭配Baguette包款10萬元。記者曾學仁／攝影
吳子霏戴緞面髮飾19,800元，穿FENDI高領毛衣54,000元、長裙71,000元、高跟靴39,000元，搭配Baguette包款10萬元。記者曾學仁／攝影

FENDI 林柏宏

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