正官庄精選禮盒 中秋送健康

近年來消費者健康意識增強，疫情更讓民眾愈來愈重視平日身體保養，甚至掀起「以蔘養身」保養浪潮。中秋節除了傳統美味月餅，富含30多種人蔘皂苷、擁有「百草之王」美名的6年根高麗蔘保健食品更成為大眾送禮新選擇。

秉持120年韓國國家級製蔘專業經驗、嚴選100%契作6年根高麗蔘，全球市占第一的人蔘品牌「正官庄」今年中秋特別祭出多款明星商品禮盒及滿額禮、禮品包裝服務、團購優惠、中秋精選商品優惠、新品優惠等回饋方案。更針對愛美女性、忙碌上班族、尊榮菁英特別推薦健康禮盒，不管是送禮、自用都非常適合。

針對愛美女性，推薦門市限定「燦光蔘之禮」，內含GoodBASE高麗蔘野櫻莓飲、高麗蔘藍莓飲與高麗蔘紅石榴飲各10入，50ml POUCH厚實包裝實在滿足，適合愛美的女孩們隨時補充，每日1包提供滿滿活力。針對忙碌上班族，特別推薦網路限定「恩澤蔘之禮」，活蔘28D PLUS補充精氣神，讓上班族快速平衡全方位保護力，高麗蔘精EVERYTIME依古法添加蜂蜜，蜜助蔘補、滋潤養蔘，面對乾燥秋季也不怕。而針對尊榮菁英、高階主管、家中長輩，推薦選用皇家級補身秘技「天鹿EVERYTIME」表達滿滿心意，皇室御用藥材鹿茸與百草之王6年根高麗蔘綜效搭配滋補強身，即撕即飲、隨時保持最佳狀態。