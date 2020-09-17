蝦皮購物「換季抗敏大作戰」！家電、寢具激殺3.4折起

每到換季時節，因氣溫、濕度變化大，各種過敏現象都惹人煩，根據蝦皮購物統計，每年抗敏商品銷售高峰約落在9月至12月入秋換季時，「過敏」、「淨化」、「除蟎」等相關關鍵字搜尋量更較其他月份成長4成，最高單月需求成長破5萬件相關商品，其中以具備除濕、除臭、去除PM2.5等多功能的高效空氣清淨機與可吸塵兼除蟎的吸塵器最受青睞，換季時期單月皆可銷售高達數百台。

蝦皮購物於即日起至9月22日推出「換季抗敏大作戰」活動，攜手Panasonics、飛利浦、3M、妙管家等品牌推出多款換季熱門商品優惠，空氣清淨機、吸塵器、掃地機器人、防蟎寢具、洗衣精等最低激殺3.4折起，包括飛利浦抗敏清淨除濕機7.3折優惠價15,888元；飛利浦奈米級抗敏空氣清淨機特價21,900元；TiDdi輕量化無線氣旋式除蟎吸塵器4.3折優惠價3,000元有找。

斷絕塵蟎繁殖的環境、除去塵蟎的屍骸糞便是換季防敏的重點之一，蝦皮購物推薦台塑生醫BioLead抗敏原濃縮洗衣精，16公斤大容量下殺6.2折限定優惠價1,059元；岱思夢防蟎抗菌乳膠枕、3M防蟎保潔墊、3M Thinsulate可水洗秋冬被等限時破盤價最低3.4折起；淨毒五郎衣物驅蟎噴霧限時優惠6.7折特價450元。