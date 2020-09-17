【2020周年慶】YSL滿額禮夢幻實用、保養買精華送霜

想要完美擁有YSL，就要趁著2020周年慶入手，有別於許多品牌的周年慶，多主打特惠組為主，YSL走一條自己的道路，直接主打產品95折，還推出3,500、5,000、12,000元不同等級的滿額禮，且都是超實用的好禮，另外保養品則大方推出特惠組，買大送小，直接全系列入手。

YSL彩妝部分不主推多樣化的特惠組，消費滿3,500元送YSL精品隨身鏡或YSL訂製奢華隨身鍊鏡，可買恆久完美霧光氣墊、時尚印記雪絨唇釉，原價3,760元、特價3,572元，直接滿額禮2選1。

各百貨周慶檔期開打前4天，消費滿5,000元可選YSL黑色時尚立鏡或YSL精品刷具包，只要入手極效活萃仙人掌超級精華30ML，搭配超模光感極潤粉底25ML或恆久完美無瑕粉底25ML，原價5,500元、特價5,250元。消費滿12,000元則送YSL黑色時尚收納盒。

YSL上半年賣最好的就是保養系列，這回直接端出極效活萃超級組，一口氣入手極效活萃仙人掌超級精華30ML、極效活萃精華補充膠囊30ML、極效活萃舒芙蕾乳霜50ML、極效活萃澎潤能量露200ML，加送5樣好禮，特價10,830元。