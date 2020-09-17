快訊

旅外工作健保卻看國內收入 陳時中：擬納「海外收入」

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【2020周年慶】YSL滿額禮夢幻實用、保養買精華送霜

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
YSL周年慶優惠曝光。圖／YSL提供
YSL周年慶優惠曝光。圖／YSL提供

想要完美擁有YSL，就要趁著2020周年慶入手，有別於許多品牌的周年慶，多主打特惠組為主，YSL走一條自己的道路，直接主打產品95折，還推出3,500、5,000、12,000元不同等級的滿額禮，且都是超實用的好禮，另外保養品則大方推出特惠組，買大送小，直接全系列入手。

YSL彩妝部分不主推多樣化的特惠組，消費滿3,500元送YSL精品隨身鏡或YSL訂製奢華隨身鍊鏡，可買恆久完美霧光氣墊、時尚印記雪絨唇釉，原價3,760元、特價3,572元，直接滿額禮2選1。

各百貨周慶檔期開打前4天，消費滿5,000元可選YSL黑色時尚立鏡或YSL精品刷具包，只要入手極效活萃仙人掌超級精華30ML，搭配超模光感極潤粉底25ML或恆久完美無瑕粉底25ML，原價5,500元、特價5,250元。消費滿12,000元則送YSL黑色時尚收納盒。

YSL上半年賣最好的就是保養系列，這回直接端出極效活萃超級組，一口氣入手極效活萃仙人掌超級精華30ML、極效活萃精華補充膠囊30ML、極效活萃舒芙蕾乳霜50ML、極效活萃澎潤能量露200ML，加送5樣好禮，特價10,830元。

最頂級的金緻奢華系列，也推出買金緻奢華賦活面膜50ML，送金緻奢華賦活卸妝精萃20ML、金緻奢華賦活面膜7ML、奢華絲絨化妝包，特價9,453元；或是買金緻奢華賦活精華液30ML或金緻奢華賦活乳霜50ML，送金緻奢華乳霜15ML，特價13,300元。

YSL滿額禮精品隨身鏡。圖／YSL提供
YSL滿額禮精品隨身鏡。圖／YSL提供
YSL仙人掌粉底磁鐵組：極效活萃仙人掌超級精華30ML、超模光感極潤粉底25 ML或恆久完美無瑕粉底 25ML、贈YSL黑色時尚立鏡或YSL精品刷具包，原價5,500元、特價5,225元。圖／YSL提供
YSL仙人掌粉底磁鐵組：極效活萃仙人掌超級精華30ML、超模光感極潤粉底25 ML或恆久完美無瑕粉底 25ML、贈YSL黑色時尚立鏡或YSL精品刷具包，原價5,500元、特價5,225元。圖／YSL提供
YSL滿額禮黑色絲絨包。圖／YSL提供
YSL滿額禮黑色絲絨包。圖／YSL提供
YSL周年慶限量脣蓋。圖／YSL提供
YSL周年慶限量脣蓋。圖／YSL提供
YSL極效活萃超級組：買極效活萃仙人掌超級精華 30ML、極效活萃精華補充膠囊 30ML正貨 (任一)、 極效活萃舒芙蕾乳霜 50ML、極效活萃澎潤能量露 200ML、贈極效活萃舒芙蕾乳霜 7ML、極效活萃澎潤精華 7ML、極效活萃澎潤能量露 10ML、極效活萃澎潤能量露 30ML、YSL托特包 乙個，原價11,400元、特價10,830元。圖／YSL提供
YSL極效活萃超級組：買極效活萃仙人掌超級精華 30ML、極效活萃精華補充膠囊 30ML正貨 (任一)、 極效活萃舒芙蕾乳霜 50ML、極效活萃澎潤能量露 200ML、贈極效活萃舒芙蕾乳霜 7ML、極效活萃澎潤精華 7ML、極效活萃澎潤能量露 10ML、極效活萃澎潤能量露 30ML、YSL托特包 乙個，原價11,400元、特價10,830元。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活系列：買金緻奢華賦活精華液30ML正貨或金緻奢華賦活乳霜50ML正貨、贈金緻奢華乳霜15ML，原價14,050元、特價13,300元。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活系列：買金緻奢華賦活精華液30ML正貨或金緻奢華賦活乳霜50ML正貨、贈金緻奢華乳霜15ML，原價14,050元、特價13,300元。圖／YSL提供
YSL滿額禮精品刷具包。圖／YSL提供
YSL滿額禮精品刷具包。圖／YSL提供
YSL滿額禮時尚化妝立鏡。圖／YSL提供
YSL滿額禮時尚化妝立鏡。圖／YSL提供
YSL滿額禮黑色時尚收納盒。圖／YSL提供
YSL滿額禮黑色時尚收納盒。圖／YSL提供
YSL奢華皮革氣墊雪絨唇釉組：恆久完美霧光氣墊、時尚印記雪絨唇釉、贈YSL精品隨身鏡或YSL訂製奢華隨身鍊鏡，原價3,760元、特價3,572元。圖／YSL提供
YSL奢華皮革氣墊雪絨唇釉組：恆久完美霧光氣墊、時尚印記雪絨唇釉、贈YSL精品隨身鏡或YSL訂製奢華隨身鍊鏡，原價3,760元、特價3,572元。圖／YSL提供
YSL滿額禮訂製奢華隨身鍊鏡。圖／YSL提供
YSL滿額禮訂製奢華隨身鍊鏡。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活面膜組：金緻奢華賦活面膜50ML、金緻奢華賦活卸妝精萃20ML、金緻奢華賦活面膜7ML、YSL 奢華絲絨化妝包，原價9,950元、特價9,453元。圖／YSL提供
YSL金緻奢華賦活面膜組：金緻奢華賦活面膜50ML、金緻奢華賦活卸妝精萃20ML、金緻奢華賦活面膜7ML、YSL 奢華絲絨化妝包，原價9,950元、特價9,453元。圖／YSL提供

YSL 周年慶

延伸閱讀

台北／FLIPPER’S パンケーキ 來自日本的舒芙蕾鬆餅

小資女快入手！YSL夜光仙人掌超級精華推出20ml小容量

母女愛「翻垃圾尋寶」四年賺入百萬 撿過YSL精品鞋、dyson

黑色V型皮革＋燙金Logo美炸！YSL奢華皮革氣墊升級快閃上市，買大送小太划算必收

相關新聞

曾之喬拿下MAX&Co.秋冬季代言 稱職宣傳官LINE拿贈品

「聊姐」曾之喬日前在限時動態po出驕陽炙烤下，工作人員搭起防曬門板的歷程，這段善心人肉防曬板的短影片，正是曾之喬首次擔綱...

百達翡麗Patek Philippe新作再發 Ref.7234G

身為「表王」的百達翡麗（Patek Philippe）近期又有新作品。過往擅長於琺瑯彩繪、複雜曆象腕表的百達翡麗，先從1...

韓國也要微旅行 韓國觀光公社與台灣虎航今天飛向濟州

受到新冠肺炎疫情影響，出國受到疫情管制的限制，搭機不出國的「微旅行」成為最新的時尚，台灣的航空公司紛紛推出各種行程，連韓...

跟著老佛爺卡爾拉格斐－探索最愛城市紐約、巴黎的香氣

被稱為時尚老佛爺的卡爾拉格斐（KARL LAGERFELD），雖然在2019年過世，但他對時尚界仍有持續的影響力，就在全...

勞力士再稱霸美網 Dominic Thiem手上戴的勞力士是...

法國網球公開賽（French）即將在明日9月20日於法國巴黎的Roland Garros舉行。但在追法網之前，可別忘記日...

跑1公里捐1元！礁溪老爺X知本老爺XGarmin募集20萬達標

受到疫情影響，今年許多公益團體面臨捐款及物資大幅減少，尤其援助偏鄉孩童的社福團體，開學季更面臨資助困境。礁溪老爺酒店與知...

網路「虹」人打卡必知！盤點5大經典「香港霓虹街景」

旅居香港的英籍攝影師Keith Macgregor日前分享了一系列香港霓虹燈街景相片，隨即在網路上引起熱烈討論分享，再度...

國旅爆發加煙火 台南各大飯店訂房破9成

由於國旅大爆發，加上今年國慶煙火在台南，台南各大飯店業者在中秋及國慶假期的訂房率已達9成以上，業者也觀察到今年跟往年相比...

當美人魚戀上鯊魚 BURBERRY的環保時裝如此神秘浪漫

BURBERRY在抒放的森林中發表2021春夏系列，展現品牌對於環保的理念，創意總監 Riccardo Tisci邀請德...

保養要趁早！17歲木村光希臉發光的秘密，化妝水很重要

保養真的要趁早！日本女星木村光希Kōki，雖然才17歲，卻已經開始提早保養，而她最重視就是肌膚的保濕與補水，自然要先從化...

抓住夏天的尾巴！繽紛涼鞋成為吸睛搭配重點

雖然已經換季，但秋老虎的熱度依舊猛烈，所以還不要把涼鞋收起來，依舊還是可成為搭配的重點。日本品牌SUICOKE就和HAY...

台北101線上服務Stage101登場 「2020愛你愛你」網美照

台北101購物中心迎來周年慶首周佳績，9月10日開跑後相較去年成長20%的佳績，也特別於4樓打造「2020愛你愛你Sho...

熱門新聞

震撼2020！唐綺陽再警示「9、10月注意」 一切沒有轉圜餘地

天災人禍醞釀爆發...命理師曝星象：10月驚現「魔鬼大十字」

心理測驗／老鼠碰上貓被玩還是弄死？測驗你的同情心如何引發

小鬼黃鴻升猝死 醫師提醒年輕男性注意心律不整

妥瑞症女孩搭捷運遇咆哮！ 同車乘客神救援 結局超暖心

踩人往上爬！最「忘恩負義」4大星座　雙魚、天秤上榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。