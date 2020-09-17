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【2020周年慶】RéVive活膚霜買大送小 小資無痛入手
頂級保養品牌RéVive，今年居然走入小資女世界了！RéVive旗下最夯產品就是光采再生活膚霜，熱銷超過千萬瓶，正貨50ml價格為6,200元，根本讓小資女超難入手，但今年周年慶，RéVive推出小資組，買光采再生活膚霜15ml再送5ml*2，只要2,200元，根本超值得搶購啊！
RéVive光采再生活膚霜有獨家RES肌因活能科技，被網友稱讚為「此生不能沒有的乳霜」，這回居然推出小資組2,200元，讓許多小資女想衝了。正貨組則是買光采再生活膚霜50ml送15ml，特價5,580元，鐵粉可以直接入手2瓶50ml，送總容量40ml，特價11,160元。
如果想要眼周與肌膚都照顧到，買光采再生活膚霜50ml，就送光采再生賦活眼霜15ml，特價8,800元；專門照顧眼周肌膚，可以一次入手極緻除皺眼霜15ml、光采再生眼霜3ml、光采再生賦活眼霜3ml，特價6,750元。
RéVive針對各百貨專櫃，也有推出獨家特惠組，最早開打的新光三越南西店推出金透嫩白組，買金緻導入嫩白面膜75ml送7ml、極緻光采潔膚霜7ml、ATP能量精露5ml，特價4,680元；SOGO忠孝館則有明星眼膜組，買賦活晚安眼膜30ml、送5ml*2與六胜肽眼部抗皺精華3ml，特價6,480元。
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