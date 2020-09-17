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【2020周年慶】RéVive活膚霜買大送小 小資無痛入手

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
RéVive旗下最夯產品就是光采再生活膚霜。圖／RéVive提供
RéVive旗下最夯產品就是光采再生活膚霜。圖／RéVive提供

頂級保養品牌RéVive，今年居然走入小資女世界了！RéVive旗下最夯產品就是光采再生活膚霜，熱銷超過千萬瓶，正貨50ml價格為6,200元，根本讓小資女超難入手，但今年周年慶，RéVive推出小資組，買光采再生活膚霜15ml再送5ml*2，只要2,200元，根本超值得搶購啊！

RéVive光采再生活膚霜有獨家RES肌因活能科技，被網友稱讚為「此生不能沒有的乳霜」，這回居然推出小資組2,200元，讓許多小資女想衝了。正貨組則是買光采再生活膚霜50ml送15ml，特價5,580元，鐵粉可以直接入手2瓶50ml，送總容量40ml，特價11,160元。

如果想要眼周與肌膚都照顧到，買光采再生活膚霜50ml，就送光采再生賦活眼霜15ml，特價8,800元；專門照顧眼周肌膚，可以一次入手極緻除皺眼霜15ml、光采再生眼霜3ml、光采再生賦活眼霜3ml，特價6,750元。

RéVive針對各百貨專櫃，也有推出獨家特惠組，最早開打的新光三越南西店推出金透嫩白組，買金緻導入嫩白面膜75ml送7ml、極緻光采潔膚霜7ml、ATP能量精露5ml，特價4,680元；SOGO忠孝館則有明星眼膜組，買賦活晚安眼膜30ml、送5ml*2與六胜肽眼部抗皺精華3ml，特價6,480元。

RéVive明星眼膜組：買賦活晚安眼膜30ml、贈賦活晚安眼膜5ml*2 + 六胜肽眼部抗皺精華3ml，價值11,900元、特價6,480元（SOGO忠孝館獨家）。圖／RéVive提供
RéVive明星眼膜組：買賦活晚安眼膜30ml、贈賦活晚安眼膜5ml*2 + 六胜肽眼部抗皺精華3ml，價值11,900元、特價6,480元（SOGO忠孝館獨家）。圖／RéVive提供
RéVive金透嫩白組：買金緻導入嫩白面膜75ml、贈金緻導入嫩白面膜7ml + 極緻光采潔膚霜7ml + ATP能量精露5ml，價值6,200元、特價4,680元（新光三越南西店獨家）。圖／RéVive提供
RéVive金透嫩白組：買金緻導入嫩白面膜75ml、贈金緻導入嫩白面膜7ml + 極緻光采潔膚霜7ml + ATP能量精露5ml，價值6,200元、特價4,680元（新光三越南西店獨家）。圖／RéVive提供
RéVive拋光亮膚組：買拋光煥膚組、贈精萃活膚露60ml + 精萃潔膚乳60ml +光采再生活膚霜5ml + 金緻導入嫩白面膜7ml，價值14,660元、特價10,620元（新光三越台北信義新天地A8獨家）。圖／RéVive提供
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RéVive經典熱銷組：買光采再生活膚霜50ml、贈光采再生活膚霜15ml，價值8,060元、特價5,580元。圖／RéVive提供
RéVive經典熱銷組：買光采再生活膚霜50ml、贈光采再生活膚霜15ml，價值8,060元、特價5,580元。圖／RéVive提供
RéVive光透活膚明眸組：買光采再生活膚霜50ml、贈光采再生賦活眼霜15ml，價值11,400元、特價8,800元。圖／RéVive提供
RéVive光透活膚明眸組：買光采再生活膚霜50ml、贈光采再生賦活眼霜15ml，價值11,400元、特價8,800元。圖／RéVive提供
RéVive無痛電波眼霜組：買極緻除皺眼霜15ml、贈光采再生眼霜3ml + 光采再生賦活眼霜3ml，價值9,500元、特價6,750元。圖／RéVive提供
RéVive無痛電波眼霜組：買極緻除皺眼霜15ml、贈光采再生眼霜3ml + 光采再生賦活眼霜3ml，價值9,500元、特價6,750元。圖／RéVive提供
RéVive人氣明星小滿貫組：買光采再生活膚霜15ml、贈光采再生活膚霜5ml*2，價值3,440元、特價2,200元。圖／RéVive提供
RéVive人氣明星小滿貫組：買光采再生活膚霜15ml、贈光采再生活膚霜5ml*2，價值3,440元、特價2,200元。圖／RéVive提供

周年慶

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