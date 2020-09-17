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「每分鐘賣出200瓶」夏迪葡萄酒來了！黑松：超越代理

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
黑松未來也將陸續引進夏迪更多酒款，如夏迪辛丑牛年生肖施赫。圖／黑松提供
黑松未來也將陸續引進夏迪更多酒款，如夏迪辛丑牛年生肖施赫。圖／黑松提供

「每分鐘可賣出200瓶」、全球知名的夏迪Hardys葡萄酒即將來台。黑松宣布，將與新世界葡萄酒龍頭譽加集團策略聯盟，首波引進旗下知名的三個新世界葡萄酒品牌「夏迪」、「班洛克」與「庫瑪拉」，據了解，為實現「多元產品」及「布局全通路」策略，酒款的單價從3、400元到8、9千元都有。

黑松董事長張斌堂表示，黑松跨足葡萄酒代理達20年，包括清酒、梅酒、金門高粱、葡萄酒與烈酒等品項，「與譽加的合作，使黑松的葡萄酒類品項更加完整，我們將持續發揮『超越代理』策略，讓台灣消費者體驗更多優質產品。」

今年因為新冠肺炎疫情影響，上半年宴會與聚餐減少，影響酒類即飲市場，但因消費者在家聚餐增加，酒類各通路銷售穩定。譽加是新世界葡萄酒龍頭，旗下主力品牌夏迪熱銷全球140多個國家，歷史超過165年，陸續獲得超過9,000種國際性獎項，是英國銷售第一、澳洲第二的品牌，年銷量超過一億瓶，也是譽加旗下8個雙紅五星品牌之一。

此外，班洛克(Banrock Station)外銷60餘國，其重視環境與文化永續發展的品牌特色鮮明，長年援助多項環保項目，至今已捐款超過600萬澳幣，橫跨13個國家，援助了130個環保項目。而來自南非的庫瑪拉(Kumala)酒莊，在全球銷售40餘國，是英國銷售最佳的南非葡萄酒，過去10年來榮獲70多項國際獎項的肯定。

台灣葡萄酒論壇總編輯莊才勳在記者會中表示，澳洲葡萄酒的特色是「快樂的葡萄酒」，因陽光普照，葡萄的熟成度佳，風味圓潤飽滿，果香豐富，「開瓶即可感受到熱情」。像是多次獲獎的品牌代表作「湯瑪斯夏迪」(Thomas Hardy)，100%手工採摘並經過100%法國橡木桶陳年18個月以上，帶來些許雪松木氣息，相當適合搭配乾式熟成和牛、羊排或肋眼牛排。

同樣是手工摘採的「夏迪艾琳施赫」(Eileen Hardy Shiraz)，濃郁的黑巧克力和摩卡香氣，成熟李子與藍莓果香，些許辛香料氣息中帶著優雅橡木香，適合燒烤類菜餚，也可與藍起司或如切達起司的硬質起司搭配品嘗。另外一款白酒「夏迪艾琳莎當妮」(Eileen Hardy Chardonnay)，有奔放的果香，入口是白桃和檸檬香氣，融合烘烤橡木與誘人的礦物味，最適合搭配海鮮魚類，如蔥烤海魴與奶油鮭魚。

黑松表示，三大品牌的葡萄酒，即起可在菸酒專賣店、大賣場、超市如全聯等通路購得。除了常銷酒款，未來還將引進更多特色酒款，如2021年預計將推出限量金牛生肖酒款。相關資訊可查黑松酒聚官方粉絲團：https://www.facebook.com/HeySongWineSake/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

黑松引進譽加旗下三大知名品牌「夏迪」、「班洛克」、「庫瑪拉」，左起為黑松公司特助張建章、黑松公司董事長張斌堂、譽加葡萄酒集團台灣區域經理蔡寅生、台灣葡萄酒論壇總編輯莊才勳。圖／黑松提供
黑松引進譽加旗下三大知名品牌「夏迪」、「班洛克」、「庫瑪拉」，左起為黑松公司特助張建章、黑松公司董事長張斌堂、譽加葡萄酒集團台灣區域經理蔡寅生、台灣葡萄酒論壇總編輯莊才勳。圖／黑松提供
「夏迪艾琳莎當妮」(Eileen Hardy Chardonnay)，有奔放的果香，入口是白桃和檸檬香氣，融合烘烤橡木與誘人的礦物味，最適合搭配海鮮魚類，如蔥烤海魴與奶油鮭魚。記者羅建怡／攝影
「夏迪艾琳莎當妮」(Eileen Hardy Chardonnay)，有奔放的果香，入口是白桃和檸檬香氣，融合烘烤橡木與誘人的礦物味，最適合搭配海鮮魚類，如蔥烤海魴與奶油鮭魚。記者羅建怡／攝影

葡萄酒 品牌 澳洲

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