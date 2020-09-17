後疫情時代美顏新趨勢 女神都從日常飲食營養補充下手

後疫情時代，健康議題備受重視，擦的保養品現已只是變美的標準配備，從日常飲食營養補充下手，儼然已成美顏新趨勢。

台灣韓國技術合作的保健食品品牌-美神契約，過去5年4款由女星曾之喬所代言的產品，銷總售量已超過32座台北101大樓，品牌特別在今年簽下曾之喬為美神契約代言人，引爆新一波的美肌話題浪潮。

同時，美神契約也推出全新品項「mspp®超胜肽多元膠原蛋白」，產品原料訴求取自盛產歐膩Q彈肌的韓國，富含玻尿酸、專利彈力蛋白等美肌營養成分。此外，暮光MagicW魔晶球、ENERGY守護陽光錠，以及水晶靈金盞草葉黃素等，也都是明星產品，皆訴求由內而外，內在修復加上外在防護的保養新概念，為美顏健康把關。