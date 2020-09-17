中秋燒烤好選項 漁業署強推國產海鮮

肥厚的烏魚子、虱目魚肚及顆顆飽滿的文蛤，記者會現場展示許多優質國產水產品。漁業署17日舉行國產水產推廣記者會，推廣全台當令且適合燒烤的各式國產水產品，包括虱目魚、金目鱸、透抽及調製品等；並推出中秋澎派飽典活動，介紹全台各地優質的國產水產品，邀請民眾選購自用或分贈給親朋好友。

記者會上特別請來名廚蘇俊豪現場燒烤國產水產品，包括虱目魚嶺、文蛤、牡蠣等，不用多時，現場就傳出陣陣燒烤香味。他也特別推薦內行人才知道的虱目魚嶺、虱目魚柳等，肉質緊緻不鬆軟，別具一番番風味。

「台灣國產水產品便宜又優質，高貴又不貴！」漁業署署長張致勝說，除了各產業推出的限時中秋水產品組合，還有剛評選出爐的2020「海宴」水產精品，均品質優異且包裝精美，「推薦給民眾選購贈禮，絕對讓送禮者和收禮者都滿意！」

另外，針對習慣現場採購的民眾，漁業署宣布，19、20兩日在台北希望廣場農民市集，特別邀請產區青年漁民、產業團體等，將當令新鮮的台灣鯛、虱目魚、金目鱸、鬼頭刀及來自澎湖海鱺、小卷等豐富的養殖及近海捕撈的水產品由產區直接送達，邀請民眾蒞臨選購。

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