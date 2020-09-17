任容萱戴鑽幻想海島婚禮 還需任爸炒熱場子

台灣婚戒珠寶品牌亞立詩（ALUXE）攜手迪士尼，推出聯名合作系列ALUXE Disney Bridal Collection公主婚嫁系列，並於今日舉辦新品上市活動，共發表小美人魚Ocean of Love及Sparkling Happiness、魔髮奇緣Hope Gleam、阿拉丁Be My World及睡美人One Day等5款全新系列婚戒與對戒，設計融入童話愛情點滴，為新人獻上祝福。一直非常喜愛迪士尼卡通的任容萱這次特地穿上婚紗，演繹她自己最喜歡的小美人魚Sparkling Happiness及魔髮奇緣Hope Gleam的一克拉求婚鑽戒及結婚戒，「每一個女孩心中都有公主情懷，」任容萱笑說。

任容萱表示自己最喜歡小美人魚Sparkling Happiness系列在戒指的設計上融入貝殼和紅石榴石來襯托主鑽，戒身線條也融入魚尾，象徵愛麗兒勇敢追愛的勇氣和對這個世界永保好奇心。魔髮奇緣Hope Gleam的戒指則加入樂佩公主長髮辮子。而迪士尼的王子中她最喜歡睡美人的菲利普王子，勇氣十足地去披荊斬棘，這個故事也出現在男戒的設計上，化為刀面和曲線細節。雖然工作場合多次穿著婚紗，但任容萱也透露自己還是很嚮往浪漫的海島婚禮，想象中還有妙語如珠的任爸為她炒熱婚禮氣氛。