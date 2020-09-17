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任容萱戴鑽幻想海島婚禮 還需任爸炒熱場子

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
任容萱演繹亞立詩迪士尼公主系列婚戒珠寶。圖／亞立詩提供
任容萱演繹亞立詩迪士尼公主系列婚戒珠寶。圖／亞立詩提供

台灣婚戒珠寶品牌亞立詩（ALUXE）攜手迪士尼，推出聯名合作系列ALUXE Disney Bridal Collection公主婚嫁系列，並於今日舉辦新品上市活動，共發表小美人魚Ocean of Love及Sparkling Happiness、魔髮奇緣Hope Gleam、阿拉丁Be My World及睡美人One Day等5款全新系列婚戒與對戒，設計融入童話愛情點滴，為新人獻上祝福。一直非常喜愛迪士尼卡通的任容萱這次特地穿上婚紗，演繹她自己最喜歡的小美人魚Sparkling Happiness及魔髮奇緣Hope Gleam的一克拉求婚鑽戒及結婚戒，「每一個女孩心中都有公主情懷，」任容萱笑說。

任容萱表示自己最喜歡小美人魚Sparkling Happiness系列在戒指的設計上融入貝殼和紅石榴石來襯托主鑽，戒身線條也融入魚尾，象徵愛麗兒勇敢追愛的勇氣和對這個世界永保好奇心。魔髮奇緣Hope Gleam的戒指則加入樂佩公主長髮辮子。而迪士尼的王子中她最喜歡睡美人的菲利普王子，勇氣十足地去披荊斬棘，這個故事也出現在男戒的設計上，化為刀面和曲線細節。雖然工作場合多次穿著婚紗，但任容萱也透露自己還是很嚮往浪漫的海島婚禮，想象中還有妙語如珠的任爸為她炒熱婚禮氣氛。

ALUXE Disney Bridal Collection公主婚嫁系列，5個系列的設計都將公主的故事細節融入，每均推出一款求婚鑽戒和一款結婚對戒，搭配不同公主的訂製專屬戒盒、古典珠寶盒與永生花盒。同時為慶祝新品上市，9月17日起至10月31日止推出凡購買兩只戒指以上，即可擁有系列全三項專屬訂製禮品的優惠活動。

任容萱演繹亞立詩迪士尼公主系列婚戒珠寶。圖／亞立詩提供
任容萱演繹亞立詩迪士尼公主系列婚戒珠寶。圖／亞立詩提供
任容萱演繹亞立詩迪士尼公主系列婚戒珠寶。圖／亞立詩提供
任容萱演繹亞立詩迪士尼公主系列婚戒珠寶。圖／亞立詩提供
任容萱演繹亞立詩迪士尼公主系列婚戒珠寶。圖／亞立詩提供
任容萱演繹亞立詩迪士尼公主系列婚戒珠寶。圖／亞立詩提供
ALUXE阿拉丁Be My World婚嫁系列求婚鑽戒鑲嵌主鑽0.50-1.00克拉，戒台價格店洽。圖／亞立詩提供
ALUXE阿拉丁Be My World婚嫁系列求婚鑽戒鑲嵌主鑽0.50-1.00克拉，戒台價格店洽。圖／亞立詩提供
任容萱鑑賞亞立詩迪士尼公主系列婚戒珠寶。圖／亞立詩提供
任容萱鑑賞亞立詩迪士尼公主系列婚戒珠寶。圖／亞立詩提供
ALUXE小美人魚Sparkling Happiness婚嫁系列三件套組。圖／亞立詩提供
ALUXE小美人魚Sparkling Happiness婚嫁系列三件套組。圖／亞立詩提供
ALUXE睡美人One Day婚嫁系列兩件套組。圖／亞立詩提供
ALUXE睡美人One Day婚嫁系列兩件套組。圖／亞立詩提供
ALUXE小美人魚Sparkling Happiness婚嫁系列，求婚鑽戒主鑽0.30-1.00克拉，左右側邊鑲嵌紅寶石，18K金戒台28,000 元；鉑金戒台36,000元，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
ALUXE小美人魚Sparkling Happiness婚嫁系列，求婚鑽戒主鑽0.30-1.00克拉，左右側邊鑲嵌紅寶石，18K金戒台28,000 元；鉑金戒台36,000元，主鑽價格另計。圖／亞立詩提供
ALUXE魔髮奇緣Hope Gleam婚嫁系列求婚鑽戒，主鑽0.30-1.00克拉，18K金戒台22,800元，鉑金戒台30,000元。圖／亞立詩提供
ALUXE魔髮奇緣Hope Gleam婚嫁系列求婚鑽戒，主鑽0.30-1.00克拉，18K金戒台22,800元，鉑金戒台30,000元。圖／亞立詩提供

迪士尼 任容萱 珠寶

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