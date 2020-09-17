DYCTEAM、織本主義聯手放大綠色時尚 結合機能、環保物料顛覆潮衣

台灣時尚品牌DYCTEAM和織本主義（Weavism）因為在台北東區的據點，比鄰而居，因此便攜手朝向同一目標邁進，提出結合「機能」和「永續」的概念，一同推出全新秋冬系列。

織本主義就不斷的使用地球友善的物料來製成服裝，這項理念可說是品牌的DNA之一，因此這一季也不例外，還加入了可收物分解、回收和重製的物料。不僅如此，織本主義更攜手BenQ使用其專利Xpore薄膜技術，打造了三款冬季長版大衣與風衣，同樣是對環境友善的素材，卻可以有防水與高透氣的機能。另外，延續上一季以漫畫為靈感的設計，這次也自松本大洋的《惡童當街》或的啟發，除了運用大量的經典場面為印花之外，也結合了多口袋的功能設計。而最受到潮人關注的主系列，更是猶如變形金剛一樣，包含長褲和風衣的拉鍊口袋，都能互相拆卸重組，甚至是變身為隨身小包，相當的有趣。

DYCTEAM丹寧緹花海洋漸層外套4,980元、工作褲4,980元。圖／DYCTEAM提供

而DYCTEAM也是以綠色時尚為出發，著墨於布料結構的變化，特別以生物可分解素材取代羽絨的保暖性，卻能達到更輕盈的效果。因為在這季，DYCTEAM提出了「Symbiosis共生共存」的概念，選擇上一季也用到的寶特瓶回收紗、製程友善的有機棉、機能性防水透濕可循環面料。卻能在服裝上，特別是丹寧系列呈現豐富的紋理變化，大大顛覆消費者對於環保素材製成衣服的印象。

織本主義與BenQ合作系列六角括號連帽外套8,280元。圖／Weavism提供

DYCTEAM無領扣具外套4,280元。圖／DYCTEAM提供