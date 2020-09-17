「鬼滅之刃」首間快閃店信義區登場 400種周邊粉絲必衝

2019年日本最暢銷漫畫、累計發行量超過8千萬的《鬼滅之刃》，無論漫畫、動畫、主題曲都叫好叫座，掀起鬼滅旋風。現在鬼滅之刃期間限定快閃店將在台北、台中、高雄接力登場，同時首發舉辦「鬼滅之刃全集中路跑」。超過400種周邊、日本限量商品與鬼滅主題特色美食，要讓鬼滅粉絲好好買過癮。鬼滅首間快閃店9/17起至10/18率先在台北信義商圈新光三越A8廣場登場。

「鬼滅之刃」其間快閃店或日方授權，獨家開發快閃店限定商品率先在台北店現身。像是鬼滅之刃行李束帶共有炭治郎、富岡義勇兩款，各別配上角色服裝紋路與代表圖案；繡上「滅」字的鬼滅之刃飲料提袋。人氣周邊還包括「鬼滅之刃御守」，共有炭治郎、禰豆子、惡鬼滅殺三款。「鬼滅之刃盲抽刺繡貼」隨機提供除厄狐狸面具、啾太郎、紫藤花家紋、鱗瀧師傅、鍛刀人、伊之助等圖案。

北中南三地鬼滅快閃店與路跑活動獎牌各有人氣角色擔當，台北場為炭治郎、台中場為禰豆子、高雄場則為炎柱。台北店推出巨型御守扭蛋、四大主角拍照牆，現場也販售以禰豆子口咬竹子為發想的竹筒飯。

「鬼滅之刃全集中路跑」將重現漫畫經典場景，並設置炭治郎、禰豆子、善逸、伊之助四大主角3米高巨型氣偶。路線補給點以鬼殺隊隊員療傷處「蝶屋敷」為設計。報名成功可獲得鬼滅路跑包，包括毛巾、路跑限定T恤、紋身貼紙、路跑號碼布，完賽還可以獲得北中南代表角色獎牌與頭巾。

三地路跑同時還有「鬼滅之刃限定市集」包括詹記火鍋、小廢墟咖啡、不貳光車輪餅、森氏咖啡所、丁山肉丸、炸雞大獅、軟食力、永心鳳茶、萬吧等美食名店分別加入應援，帶來鬼滅特色美食。

【鬼滅之刃全集中路跑、快閃店活動】 台北場 快閃店／2020.09.17 - 2020.10.18／新光三越台北信義新天地A8廣場（台北市信義區松高路12號） 全集中路跑／2020.10.25(日) ／新北⼤都會公園（新北市三重區疏洪東路一段） 台中場 快閃店／2020.10.01 - 2020.11.01／草悟廣場 （台中市西區英才路534號） 全集中路跑／2020.11.08(⽇) ／東海大學（台中市西屯區台灣大道四段1727號） 高雄場 快閃店／2020.10.31 - 2020.12.06／高雄夢時代（高雄市前鎮區中華五路789號） 全集中路跑／2020.11.29(⽇) ／高雄國家體育場（高雄市左營區世運大道100號）