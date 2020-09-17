川味+雙雞！肯德基「川麻雞絲咔啦雞腿堡」爽辣登場

肯德基再推新堡，將咔啦雞腿堡與川菜雞絲巧妙結合的「川麻雞絲咔啦雞腿堡」，以嫩勁雞胸肉絲佐四川風味辛香料，拌成香麻四溢的功夫菜川麻雞絲，搭配肯德基經典「原塊咔啦雞腿排」，雞腿排與雞絲「雙雞」主菜打造出絕妙風味。9月22日至10月26日於全台肯德基限時5周販售。

此外，為呼應東方功夫手藝的登場，肯德基也與暢銷宮廷小說改編手遊「熹妃Q傳」聯手，購買指定套餐就送限量虛寶卡。

川麻雞絲咔啦雞腿堡選用雞胸肉刨成細緻雞絲，搭配厚實的原塊咔啦雞腿排，軟嫩的雞絲與酥脆的腿排在漢堡中，再加上清爽萵苣、鮮甜番茄，夾入現烤鬆軟香甜的芝麻麵包，豐富層次交疊。