楊冪、Angelababy穿adidas Originals新裝比美 粉絲看傻「是不是撞臉了？」

運動時尚品牌adidas Originals與倫敦設計工作室HER Studio合作，以運動DNA混搭浪漫繽紛的印花元素，打造系列女裝，並找來形象大使楊冪、Angelababy一同演繹。而PUMA也再次與倫敦中央聖馬丁學院時尚設計系合作，以永續環保為主題，創造時髦潮裝。

與傳統花卉風格不同，HER Studios將富有力量感和復古的金鍊條圖案與綻放的藍色花朵融合一體，打造強烈視覺衝擊。鍊條與花卉穿梭於Superstar鞋款的招牌三條線中，或滿版灑落於T恤、夾克、長褲上，在楊冪詮釋下彰顯復古嘻哈情懷。Angelababy的造型以熱帶植物與花卉為主題，飽和的墨綠和黑色為襯，增加整體視覺質感。新款Stan Smith將亮點集中在鞋舌設計上，透過層疊的色彩與花紋創造出絢爛生命力，墨綠色鞋尾與粉色內襯則為鞋款構造的跳色的趣味感。不過這系列的形象大片，則讓兩人粉絲看傻眼，因為造型與氣質皆相似，因此驚呼「是不是撞臉了！」

楊冪演繹adidas Originals與倫敦設計工作室HER Studio合作系列女裝。圖／adidas Originals提供

而再度與中央聖馬丁學院時尚設計系合作的PUMA延續「Forever Better」的企業承諾，所以在聯名系列中，使用環保無染色布料，大幅降低製程中因染滌而損耗的龐大用水量。此次以拯救海洋為創作靈感，擷取航海專業裝備的單品細節、輪廓造型、及編織手法為設計發想，甚至將航海工作時必備的防水雨靴轉化為創作原型，透過浮凸印刷點綴細節。這系列以黑、白、深藍、橘黃為主色，無論是在聯名短袖 T 恤或高領衫皆可窺見其利用異材質拼接及色塊混搭。鞋款部分則翻玩重塑復刻籃球鞋款 Ralph Sampson、潮履 RS-2K等，賦予全新風貌。

Angelababy詮釋adidas Originals與倫敦設計工作室HER Studio合作系列女裝。圖／adidas Originals提供

Angelababy詮釋adidas Originals與倫敦設計工作室HER Studio合作系列女裝。圖／adidas Originals提供

PUMA中央聖馬丁學院時尚設計系聯名系列無袖連帽T恤4,980元、Evo高領衫3,280元、短裙2,880元。、Kyron鞋4,980元。圖／PUMA提供

adidas Originals與HER Studio合作系列夾克3,490元。圖／adidas Originals提供

PUMA中央聖馬丁學院時尚設計系聯名系列Mile Rider鞋4,580元。圖／PUMA提供

adidas Originals與HER Studio合作系列襯衫5,290元。圖／adidas Originals提供