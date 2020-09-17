把「凜雪鴉」帶著走！亞太電信、霹靂國際多媒體攜手　多功能票卡夾大秀AR魔法

台灣邁入5G元年之後，除了拚建設、比網速之外，應用與內容才能讓消費者更有感。亞太電信繼日前宣布與遠傳電信共頻共網合作之後，同時積極布局5G娛樂應用，攜手本土文創產業品牌「霹靂國際多媒體」，將精選奇幻武俠布袋戲《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》的超人氣戲偶角色結合宇萌科技AR擴增實境技術，推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，透過專屬App掃描票卡圖像，不僅能讓擬真的3D戲偶360度現身在手機上，還能將凜雪鴉、殤不患、浪巫謠、殺無生隨身帶著走或是同框合影。

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示「5G時代、內容為王」，亞太電信以扶植台灣原創創作為出發，推動AR＋IP ( Intellectual Property，智慧財產權）商品化及5G 4K多視角線上線下演唱會，讓消費者感受更在地的娛樂文化，而且不限亞太電信用戶都能使用。鄧美慧說，AR擴增實境算是目前發展較成熟的技術，從《精靈寶可夢》手遊造成全民瘋抓寶就可看出大眾對AR的接受度與喜愛，她也預告接下來還會與其他原創創作者合作推出AR應用的限量周邊商品。

亞太電信與霹靂國際多媒體合作，透過宇萌科技的AR技術，集結《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》的凜雪鴉、殤不患、浪巫謠、殺無生等4大人氣角色，推出新奇實用的霹靂AR票卡夾，可用來放置悠遊卡、公司識別證等，透過專屬App掃描票卡夾圖像就能喚醒角色在真實世界大玩AR互動，像是360度檢視3D戲偶角色、出場詩動畫、同框合照等AR魔法內容，兼具實用與收藏價值，單組售價195元、全套4組售價750元，即日起於全台亞太電信門市、亞太電信數位門市、萊爾富App商城和霹靂商品館同步限量開賣。