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把「凜雪鴉」帶著走！亞太電信、霹靂國際多媒體攜手　多功能票卡夾大秀AR魔法

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
亞太電信攜手霹靂國際多媒體推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，搭配專屬手機App掃描票卡圖像後，擬真的3D戲偶360度就可現身在真實世界同框互動。記者陳立儀／攝影
亞太電信攜手霹靂國際多媒體推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，搭配專屬手機App掃描票卡圖像後，擬真的3D戲偶360度就可現身在真實世界同框互動。記者陳立儀／攝影

台灣邁入5G元年之後，除了拚建設、比網速之外，應用與內容才能讓消費者更有感。亞太電信繼日前宣布與遠傳電信共頻共網合作之後，同時積極布局5G娛樂應用，攜手本土文創產業品牌「霹靂國際多媒體」，將精選奇幻武俠布袋戲《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》的超人氣戲偶角色結合宇萌科技AR擴增實境技術，推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，透過專屬App掃描票卡圖像，不僅能讓擬真的3D戲偶360度現身在手機上，還能將凜雪鴉、殤不患、浪巫謠、殺無生隨身帶著走或是同框合影。

亞太電信行銷中心副總經理鄧美慧表示「5G時代、內容為王」，亞太電信以扶植台灣原創創作為出發，推動AR＋IP ( Intellectual Property，智慧財產權）商品化及5G 4K多視角線上線下演唱會，讓消費者感受更在地的娛樂文化，而且不限亞太電信用戶都能使用。鄧美慧說，AR擴增實境算是目前發展較成熟的技術，從《精靈寶可夢》手遊造成全民瘋抓寶就可看出大眾對AR的接受度與喜愛，她也預告接下來還會與其他原創創作者合作推出AR應用的限量周邊商品。

亞太電信與霹靂國際多媒體合作，透過宇萌科技的AR技術，集結《Thunderbolt Fantasy東離劍遊紀》的凜雪鴉、殤不患、浪巫謠、殺無生等4大人氣角色，推出新奇實用的霹靂AR票卡夾，可用來放置悠遊卡、公司識別證等，透過專屬App掃描票卡夾圖像就能喚醒角色在真實世界大玩AR互動，像是360度檢視3D戲偶角色、出場詩動畫、同框合照等AR魔法內容，兼具實用與收藏價值，單組售價195元、全套4組售價750元，即日起於全台亞太電信門市、亞太電信數位門市、萊爾富App商城和霹靂商品館同步限量開賣。

此外，亞太電信將持續擴展合作夥伴陣容，強化AR擴增實境、Video Streaming影音串流、VR虛擬實境、Cloud Gaming雲遊戲等5G娛樂應用，因應5G高畫質影音來臨，影音平台服務Gt TV全新改版，使用者介面、內容和支援裝置全面升級，將於10月17日在台北三創登場的「潮流新聲．無限可能」Gt TV首場5G 4K多視角演唱會，由新生代饒舌創作歌手婁峻碩、金曲入圍樂團慢慢說、雙人創作組合Limi接棒飆唱，門票即日起開賣，台北三創生活園區實體場票價600元，Gt TV線上場月租會員免費看、非付費會員票價199元。

亞太電信攜手霹靂國際多媒體推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，兼具實用與收藏價值，單組售價195元、全套4組售價750元。圖／亞太電信提供
亞太電信攜手霹靂國際多媒體推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，兼具實用與收藏價值，單組售價195元、全套4組售價750元。圖／亞太電信提供
亞太電信攜手霹靂國際多媒體推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，搭配專屬手機App掃描票卡圖像後，擬真的3D戲偶360度就可現身在真實世界同框互動。圖／亞太電信提供
亞太電信攜手霹靂國際多媒體推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，搭配專屬手機App掃描票卡圖像後，擬真的3D戲偶360度就可現身在真實世界同框互動。圖／亞太電信提供
亞太電信攜手霹靂國際多媒體推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，透過專屬手機App掃描票卡圖像就能讓擬真的3D戲偶360度現身在手機上。記者陳立儀／攝影
亞太電信攜手霹靂國際多媒體推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，透過專屬手機App掃描票卡圖像就能讓擬真的3D戲偶360度現身在手機上。記者陳立儀／攝影
亞太電信攜手霹靂國際多媒體推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，是業界首創5G AR＋IP商品化應用。圖／亞太電信提供
亞太電信攜手霹靂國際多媒體推出「AR魔法小物」多功能票卡夾，是業界首創5G AR＋IP商品化應用。圖／亞太電信提供

擴增實境 演唱會 票價

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