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週年慶入手鑽飾好時機！點睛品、周大福優惠滿滿

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
鑽石品牌搶攻週年慶，推出各種優惠回饋消費者。圖／點睛品、周大福提供
鑽石品牌搶攻週年慶，推出各種優惠回饋消費者。圖／點睛品、周大福提供

每年購物最划算的百貨週年慶季節到來，也是小資新人置辦婚嫁珠寶的大好時間，其實精打細算的單身族也可把握這個時機投資自己，添購搭配性高的日常珠寶。在全省百貨均有櫃點的周大福與點睛品都在此期間推出特殊的優惠活動與新品，滿足聰明再費者的購物需求。

周大福Only You單顆美鑽簡單的四爪、六爪設計，簡約的造型除了牢靠鑲嵌鑽石，並讓鑽石綻放出最璀璨動人的光芒，無論是疊戴或單獨配戴都易於搭配變化。同時自即日起至12月7日止舉辦璀璨狂歡節活動，期間珠寶商品最高回饋25%、黃金工資68折等多重優惠好禮。

點睛品Promessa同心結系列因品牌大使林宥嘉與Kiki的代言熱賣。今年推出兩款全新鑽石頸鍊，將代表姻緣的紅線化作18K玫瑰金，象徵永結同心，周圍鑲嵌多顆小鑽凸顯主鑽光芒。今年Promessa更推出鑽石項鍊的訂製服務，亦提供18K白金的項鍊訂製，風格更加簡潔俐落。週年慶期間享指定滿額現折、多重滿額贈外，如訂製鑽石飾品，可依據訂製珠寶主石的重量，再享指定金額現折優惠。

點睛品Promessa 18K白金「同心結」鑽石圓環頸鍊，唯訂製才有的款式，價格店洽。圖／點睛品提供
點睛品Promessa 18K白金「同心結」鑽石圓環頸鍊，唯訂製才有的款式，價格店洽。圖／點睛品提供
周大福18K白色黃金美鑽戒指，價格店洽。圖／周大福提供
周大福18K白色黃金美鑽戒指，價格店洽。圖／周大福提供
點睛品Promessa 18K白金「同心結」鑽石頸鍊訂製隱藏版，唯訂製才有的款式，價格店洽。圖／點睛品提供
點睛品Promessa 18K白金「同心結」鑽石頸鍊訂製隱藏版，唯訂製才有的款式，價格店洽。圖／點睛品提供
周大福18K白色黃金美鑽戒指，價格店洽。圖／周大福提供
周大福18K白色黃金美鑽戒指，價格店洽。圖／周大福提供
周大福18K白色黃金美鑽吊墜，價格店洽。圖／周大福提供
周大福18K白色黃金美鑽吊墜，價格店洽。圖／周大福提供
點睛品Promessa 18K玫瑰金「同心結」鑽石頸鍊32,700元起 有現貨販售 ; 也可訂製。圖／點睛品提供
點睛品Promessa 18K玫瑰金「同心結」鑽石頸鍊32,700元起 有現貨販售 ; 也可訂製。圖／點睛品提供
點睛品Promessa 18K白金玫瑰金雙色「同心結」鑽石戒指，主石30分起，40,100元起。圖／點睛品提供
點睛品Promessa 18K白金玫瑰金雙色「同心結」鑽石戒指，主石30分起，40,100元起。圖／點睛品提供
點睛品Promessa 18K玫瑰金「同心結」鑽石圓環頸鍊，主石18分起，38,000元起，有現貨販售也可訂製。圖／點睛品提供
點睛品Promessa 18K玫瑰金「同心結」鑽石圓環頸鍊，主石18分起，38,000元起，有現貨販售也可訂製。圖／點睛品提供
周大福18K白色黃金美鑽吊墜，價格店洽。圖／周大福提供
周大福18K白色黃金美鑽吊墜，價格店洽。圖／周大福提供
點睛品Promessa 18K白金「星宇」鑽石戒指，主石30分，46,300元起。圖／點睛品提供
點睛品Promessa 18K白金「星宇」鑽石戒指，主石30分，46,300元起。圖／點睛品提供

珠寶 周大福

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