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週年慶入手鑽飾好時機！點睛品、周大福優惠滿滿
每年購物最划算的百貨週年慶季節到來，也是小資新人置辦婚嫁珠寶的大好時間，其實精打細算的單身族也可把握這個時機投資自己，添購搭配性高的日常珠寶。在全省百貨均有櫃點的周大福與點睛品都在此期間推出特殊的優惠活動與新品，滿足聰明再費者的購物需求。
周大福Only You單顆美鑽簡單的四爪、六爪設計，簡約的造型除了牢靠鑲嵌鑽石，並讓鑽石綻放出最璀璨動人的光芒，無論是疊戴或單獨配戴都易於搭配變化。同時自即日起至12月7日止舉辦璀璨狂歡節活動，期間珠寶商品最高回饋25%、黃金工資68折等多重優惠好禮。
點睛品Promessa同心結系列因品牌大使林宥嘉與Kiki的代言熱賣。今年推出兩款全新鑽石頸鍊，將代表姻緣的紅線化作18K玫瑰金，象徵永結同心，周圍鑲嵌多顆小鑽凸顯主鑽光芒。今年Promessa更推出鑽石項鍊的訂製服務，亦提供18K白金的項鍊訂製，風格更加簡潔俐落。週年慶期間享指定滿額現折、多重滿額贈外，如訂製鑽石飾品，可依據訂製珠寶主石的重量，再享指定金額現折優惠。
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