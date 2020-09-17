週年慶入手鑽飾好時機！點睛品、周大福優惠滿滿

每年購物最划算的百貨週年慶季節到來，也是小資新人置辦婚嫁珠寶的大好時間，其實精打細算的單身族也可把握這個時機投資自己，添購搭配性高的日常珠寶。在全省百貨均有櫃點的周大福與點睛品都在此期間推出特殊的優惠活動與新品，滿足聰明再費者的購物需求。

周大福Only You單顆美鑽簡單的四爪、六爪設計，簡約的造型除了牢靠鑲嵌鑽石，並讓鑽石綻放出最璀璨動人的光芒，無論是疊戴或單獨配戴都易於搭配變化。同時自即日起至12月7日止舉辦璀璨狂歡節活動，期間珠寶商品最高回饋25%、黃金工資68折等多重優惠好禮。