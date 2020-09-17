歐美疫情持續延燒！《漢斯季默：好萊塢王者之音》小巨蛋演出宣布延期

原定10月21日，將首度在台北小巨蛋演出的《漢斯季默：好萊塢王者之音》，因為新冠肺炎的全球疫情仍然嚴峻，以及國際旅行的諸多限制，主辦單位Semmel娛樂與聯合數位文創於今日宣布演出將延期至2021年。

主辦單位表示，由於目前全球疫情未見趨緩，加上國際旅行尚有諸多限制，為確保演出團隊、觀眾及工作人員的健康安全，集結各界主管機關、專家建議，再三評估後決定延期舉辦，目前正在洽商2021新檔期，最遲將於今年12月15日公告明年演出日期。詳情請上活動官網或「udn X瘋表演」粉絲團。

本次是《漢斯季默：好萊塢王者之音》的亞洲首演，更規劃首次登上台北小巨蛋。因為疫情而被迫延期舉辦，對於期待已久的粉絲及觀眾深感歉意，主辦單位承諾將盡速公布檔期，把這場完美且獨一無二的演出帶給台灣的觀眾。

●由聯合數位文創主辦的《漢斯季默：好萊塢王者之音》受新冠肺炎的疫情影響將延期至2021年。主辦單位將會全數保留已購票觀眾座位；若觀眾欲辦理退票，須於2020年9月27日前完成申請，待新檔期公告後會再另開放時間全額退票。

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