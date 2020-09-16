揮別2020！文青風質感2021精釀啤酒桌曆 前測募資中

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2020太苦悶，讓人太想快速翻頁到2021！苦悶的時候，一瓶帶來微醺感受的精釀啤酒，是不少人的放鬆之選。雖然時光無法快轉，但入手一份好質感、零酒精但滿滿知識含金量的精釀啤酒桌曆？現在正是好時機！

從「不想踩雷」、「有興趣想了解精釀啤酒」、「決心改變刻板印象」，到「帶來更多歡樂感受」，由「啤酒概（Beer Cap Studio）推出的「醉佳一等2021精釀啤酒周曆（Tipsy Beer Calendar）」，一次滿足四種願望！桌曆紙質選用比明信片磅數更高、手感超好的復古象牙紙卡製作，52張桌曆卡片上，每周介紹一種風格的精釀啤酒風格知識、再推薦數款精釀好飲，每一頁並節錄動漫畫、電影中的啤酒金句，令人莞爾一笑。

設計風格則混合塗鴉與插畫風格，保留酒標視覺主體並加以拼接再製，街頭感十足，而桌曆結構則跳脫傳統的立式折疊設計，改以啤酒手提盒為靈感，攜帶方便，也讓人可輕鬆從提盒中抽取單張桌曆，方便重新閱讀與比對。目前桌曆仍在Surveycake網站上進行募資前測階段，一旦填寫問卷、則可獲得「醉加早秒優惠」，更多資訊則可搜尋「啤酒概」臉書專頁。喝酒不開車、但喝酒翻周曆？這就很可以。

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