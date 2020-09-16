RIMOWA聯名Moncler行李箱現身 超高調全鏡面設計台灣也買得到！

羽絨衣之王Moncler和RIMOWA聯名行李箱登台開賣，首波到貨立即秒殺！連LVMH集團太子爺兼RIMOWA總裁Alexandre Arnault也忍不住曬出這一「咖」，預料未來在社群平台上，也會有更多的名人開箱。

早在今年2月在米蘭的Moncler Genius發表會上，這一只聯名REFLECTION行李箱就已經率先曝光了，即使當時未有太詳盡的訊息，可是與RIMOWA的合作，立即就成為討論熱點。所以此次完整的曝光所有細節，同樣引起時尚迷高度關注，Moncler以RIMOWA經典的鋁合金行李箱為基礎，但換上了全鏡面拋光的超高調設計，根據品牌的說法，這是為了重新定義奢華旅行而作。除了箱體是鏡面設計外，提把、前扣帶都是黑色調，還使用了快扣裝置，方便使用者開啟行李箱。

全套專為此系列打造的銀色收納包，以充絨尼龍面料製作而成。圖／Moncler提供

此外，溝槽式箱體上鑲有一塊Moncler金屬徽章，箱內配備全套專為此系列打造的銀色收納包，以充絨尼龍面料製作而成，讓旅客於旅途中輕鬆收納整理。訂製款旅行配飾還包括由Moncler設計的深灰色行李吊牌和行李箱飾帶，另外，REFLECTION合作系列還將限量發售一款特別版行李箱，於箱體正面裝上亮眼的LED屏幕，旅客可藉由專屬應用程式，設定個性化的訊息並即時展示，凸顯Moncler於數位時代下致力於科技、連接和溝通領域的創新。

黑色霧面的把手和鉚質接角設計，中和了拋光鋁合金材質的炫目感。圖／Moncler提供

Moncler和RIMOWA聯名REFLECTION行李箱，內裝也採用了品牌經典尼龍。圖／Moncler提供

Moncler和RIMOWA聯名REFLECTION行李箱，採取全鏡面設計。圖／Moncler提供