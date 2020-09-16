快訊

鬼門關禁忌多！台南王爺廟急發文警告「四生肖」今晚別出門

實名制混入菲製 大樹：同仁錯將自用口罩交付予消費者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

RIMOWA聯名Moncler行李箱現身 超高調全鏡面設計台灣也買得到！

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
羽絨衣之王Moncler和RIMOWA聯名行李箱登台開賣，首波到貨立即秒殺！圖／Moncler提供
羽絨衣之王Moncler和RIMOWA聯名行李箱登台開賣，首波到貨立即秒殺！圖／Moncler提供

羽絨衣之王Moncler和RIMOWA聯名行李箱登台開賣，首波到貨立即秒殺！連LVMH集團太子爺兼RIMOWA總裁Alexandre Arnault也忍不住曬出這一「咖」，預料未來在社群平台上，也會有更多的名人開箱。

早在今年2月在米蘭的Moncler Genius發表會上，這一只聯名REFLECTION行李箱就已經率先曝光了，即使當時未有太詳盡的訊息，可是與RIMOWA的合作，立即就成為討論熱點。所以此次完整的曝光所有細節，同樣引起時尚迷高度關注，Moncler以RIMOWA經典的鋁合金行李箱為基礎，但換上了全鏡面拋光的超高調設計，根據品牌的說法，這是為了重新定義奢華旅行而作。除了箱體是鏡面設計外，提把、前扣帶都是黑色調，還使用了快扣裝置，方便使用者開啟行李箱。

全套專為此系列打造的銀色收納包，以充絨尼龍面料製作而成。圖／Moncler提供
全套專為此系列打造的銀色收納包，以充絨尼龍面料製作而成。圖／Moncler提供

此外，溝槽式箱體上鑲有一塊Moncler金屬徽章，箱內配備全套專為此系列打造的銀色收納包，以充絨尼龍面料製作而成，讓旅客於旅途中輕鬆收納整理。訂製款旅行配飾還包括由Moncler設計的深灰色行李吊牌和行李箱飾帶，另外，REFLECTION合作系列還將限量發售一款特別版行李箱，於箱體正面裝上亮眼的LED屏幕，旅客可藉由專屬應用程式，設定個性化的訊息並即時展示，凸顯Moncler於數位時代下致力於科技、連接和溝通領域的創新。

黑色霧面的把手和鉚質接角設計，中和了拋光鋁合金材質的炫目感。圖／Moncler提供
黑色霧面的把手和鉚質接角設計，中和了拋光鋁合金材質的炫目感。圖／Moncler提供

Moncler和RIMOWA聯名REFLECTION行李箱，內裝也採用了品牌經典尼龍。圖／Moncler提供
Moncler和RIMOWA聯名REFLECTION行李箱，內裝也採用了品牌經典尼龍。圖／Moncler提供

Moncler和RIMOWA聯名REFLECTION行李箱，採取全鏡面設計。圖／Moncler提供
Moncler和RIMOWA聯名REFLECTION行李箱，採取全鏡面設計。圖／Moncler提供

Moncler和RIMOWA聯名REFLECTION行李箱10萬5,300元。圖／Moncler提供
Moncler和RIMOWA聯名REFLECTION行李箱10萬5,300元。圖／Moncler提供

延伸閱讀

攜帶口罩入境一國多制 該聽誰的？

7-11可愛新貨到！「迪士尼口罩掛繩、漫威迷你行李箱真無線耳機」鐵粉必收

搶秋冬旅遊商機！行李箱品牌搭周年慶大打折扣戰 最低5折就能入手

「阿嬤沒戴口罩」遭趕下公車 陳凱倫轟司機：為何不幫忙準備口罩？

相關新聞

揮別2020！文青風質感2021精釀啤酒桌曆 前測募資中

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

RIMOWA聯名Moncler行李箱現身 超高調全鏡面設計台灣也買得到！

羽絨衣之王Moncler和RIMOWA聯名行李箱登台開賣，首波到貨立即秒殺！連LVMH集團太子爺兼RIMOWA總裁Ale...

秋刀魚、紅甘紛上桌！欣葉日料「秋季料理」登場

日本稱秋天為「食欲之秋」。以自助餐型態提供一系列日式餐點的「欣葉日本料理」，自即日起以秋刀魚、紅甘、柿、栗、南瓜與雨來菇...

微風廣場、微風南京周年慶上場 精品美食優惠亮點必看

又到了年度最優惠的百貨周年慶季節，為了補回上半年疫情損失，今年周年慶可預見品牌折扣下殺力與百貨回饋力道勢必加碼，刺激消費...

孔太太：「想變成孔劉口中的冰棒！」防彈少年團也穿RALPH LAUREN帥爆登封

昨天在IG有粉絲搶先曝光孔劉登上韓國版10月號「GQ」雜誌的3張照片，他頂著諧趣的油頭，展現他既成熟又不失少年氣息的特質...

「A5和牛肉盤」只要10元！美滋鍋「蕃茄玉米鍋」再半價

來自新加坡的網美系火鍋「美滋鍋」，在氣候逐漸轉涼之際，集結日本A5和牛、澳洲M9和牛、紐西蘭草飼PS等3種肉品，限時推出...

結束13年歷史！「薇閣新竹館」9月17日停業 網友：回憶沒了

新竹的情侶們，要少一處浪漫的約會場所了！位於新竹市北區的「薇閣新竹館」，15日於官方臉書公告，表示因為新冠肺炎疫情及無法繼續承租土地影響...

出現選擇障礙！ADDICTION最狂99色眼影來了 還分5質地

選擇障礙的人，最害怕的事情終於來了！彩妝品牌ADDICTION宣布推出魅癮眼采系列眼影，全系列涵蓋5種質地，共有99色，...

新冠肺炎疫情、無法承租土地 薇閣新竹館17日熄燈

WeGo薇閣精品旅館新竹館稍早在臉書公告，將於17日結束營業，消息來的突然，讓不少網友感到惋惜，紛紛留言「美好時光飛逝…...

中秋烤肉頂級食材買氣旺！網購「海陸派對組合」最熱賣

中秋除了賞月之外，烤肉聚餐已經成為中秋節不能少的活動，尤其今年中秋有4天連假，烤肉更是要吃得澎湃，頂級食材最受歡迎。根據...

【2020周年慶】海洋拉娜4天后合購殺64折、再推小資組

許多人都愛海洋拉娜La Mer，但總因為價格過高難下手，但今年2020周年慶，海洋拉娜從小資女到貴婦的荷包都照顧到，旗下...

4人同行送1KG牛肉！金洹苑燒肉免費升級和牛、伊比利豬

隨著中秋烤肉旺季到來，提供鍋物＋燒肉吃到飽的「金洹苑」，自即日起新推出和牛沙朗、伊比利豬梅花、法國海螺等食材。另外凡到店...

熱門新聞

7-11可愛新貨到！「迪士尼口罩掛繩、漫威迷你行李箱真無線耳機」鐵粉必收

寵物飼主要注意 疏忽至寵物釀禍要被罰款

大樂透開出頭獎！獎金1億1注獨得 獎落這縣市

碩士畢業卻找嘸頭路！ 她嘆：到底怎樣的工作才被允許？

頻傳比特犬傷人！農委會擬下「禁養令」 最快月底預告

飯煮軟爛、幫推輪椅⋯⋯將父母老後交給外傭，為何反而會害了他們？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。