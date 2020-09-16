快訊

海陸聯合操演膠艇翻覆意外 重傷阿瑪勒中士9時40分離世

彩券發財瘋？墨西哥「空軍一號大樂透」的浪費爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

秋刀魚、紅甘紛上桌！欣葉日料「秋季料理」登場

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
包括秋玉彩絲雨來菇、秋栗燒雞、牛肉精力湯、避風塘牛肩肉都是本季的時令料理。圖／欣葉提供
包括秋玉彩絲雨來菇、秋栗燒雞、牛肉精力湯、避風塘牛肩肉都是本季的時令料理。圖／欣葉提供

日本稱秋天為「食欲之秋」。以自助餐型態提供一系列日式餐點的「欣葉日本料理」，自即日起以秋刀魚、紅甘、柿、栗、南瓜與雨來菇等當令食材，推出秋刀魚佃煮、紅甘柚子味噌等多款料理；另外也將牛肉料理，透過烹調方式的變化，設計出牛肉壽喜燒、牛肉蒟蒻捲等餐點，均是採無限量供應，增添民眾用餐的新選擇。

秋刀魚是日本料理秋天代表性食材之一。欣葉日本料理本次推出的「秋刀魚佃煮」，使用有馬山椒熬煮秋刀魚，為魚肉增添微辛滋味，另還有使用佃煮秋刀魚點上蛋味噌的「炙燒秋刀魚棒壽司」，以及使用現流紅甘刺身炙燒的「紅甘柚子味噌」。除此之外，餐檯亦供應有蜜烤南瓜蝦卵沙拉、秋栗燒雞、柿餅起司、秋玉彩絲雨來菇等多項餐點，均是具有鮮明的秋季色彩。

透過燒烤、鐵板、避風塘、壽喜燒、鍋物等6種手法，欣葉日本料理也將牛肉呈現出不同的食趣。經典的「牛肉壽喜燒」，將牛肩肉於醬汁中現涮現吃，帶來鹹中帶甜的滋味；具有南洋風味的「牛肉精力湯」，則是以蒜頭、牛骨、白胡椒熬煮而成，在微涼的季節中增添暖意。其他還有牛肉蒟蒻捲、現煎牛肩排、避風塘牛肩肉、壽喜燒牛肉餅等牛肉餐點，滿足食肉控們的胃。秋季餐點將供應至11月30日為止。

欣葉日本料理推出秋刀魚佃煮、紅甘柚子味噌、蜜烤南瓜蝦卵沙拉等秋季餐點。圖／欣葉提供
欣葉日本料理推出秋刀魚佃煮、紅甘柚子味噌、蜜烤南瓜蝦卵沙拉等秋季餐點。圖／欣葉提供

日本料理 壽司 柿餅

延伸閱讀

自治條例今通過 黃敏惠：嘉市美豬牛瘦肉精都要零檢出

4人同行送1KG牛肉！金洹苑燒肉免費升級和牛、伊比利豬

台中「牛排山」每層比10元厚！大口吃肉只要349元，牛肉羅宋湯、小菜冰淇淋吃到飽

無低消、80元就能吃到飽！桃園「呷霸牛肉麵」免費加湯加麵，還有豆花無限吃

相關新聞

秋刀魚、紅甘紛上桌！欣葉日料「秋季料理」登場

日本稱秋天為「食欲之秋」。以自助餐型態提供一系列日式餐點的「欣葉日本料理」，自即日起以秋刀魚、紅甘、柿、栗、南瓜與雨來菇...

微風廣場、微風南京周年慶上場 精品美食優惠亮點必看

又到了年度最優惠的百貨周年慶季節，為了補回上半年疫情損失，今年周年慶可預見品牌折扣下殺力與百貨回饋力道勢必加碼，刺激消費...

孔太太：「想變成孔劉口中的冰棒！」防彈少年團也穿RALPH LAUREN帥爆登封

昨天在IG有粉絲搶先曝光孔劉登上韓國版10月號「GQ」雜誌的3張照片，他頂著諧趣的油頭，展現他既成熟又不失少年氣息的特質...

「A5和牛肉盤」只要10元！美滋鍋「蕃茄玉米鍋」再半價

來自新加坡的網美系火鍋「美滋鍋」，在氣候逐漸轉涼之際，集結日本A5和牛、澳洲M9和牛、紐西蘭草飼PS等3種肉品，限時推出...

結束13年歷史！「薇閣新竹館」9月17日停業 網友：回憶沒了

新竹的情侶們，要少一處浪漫的約會場所了！位於新竹市北區的「薇閣新竹館」，15日於官方臉書公告，表示因為新冠肺炎疫情及無法繼續承租土地影響...

出現選擇障礙！ADDICTION最狂99色眼影來了 還分5質地

選擇障礙的人，最害怕的事情終於來了！彩妝品牌ADDICTION宣布推出魅癮眼采系列眼影，全系列涵蓋5種質地，共有99色，...

新冠肺炎疫情、無法承租土地 薇閣新竹館17日熄燈

WeGo薇閣精品旅館新竹館稍早在臉書公告，將於17日結束營業，消息來的突然，讓不少網友感到惋惜，紛紛留言「美好時光飛逝…...

中秋烤肉頂級食材買氣旺！網購「海陸派對組合」最熱賣

中秋除了賞月之外，烤肉聚餐已經成為中秋節不能少的活動，尤其今年中秋有4天連假，烤肉更是要吃得澎湃，頂級食材最受歡迎。根據...

【2020周年慶】海洋拉娜4天后合購殺64折、再推小資組

許多人都愛海洋拉娜La Mer，但總因為價格過高難下手，但今年2020周年慶，海洋拉娜從小資女到貴婦的荷包都照顧到，旗下...

4人同行送1KG牛肉！金洹苑燒肉免費升級和牛、伊比利豬

隨著中秋烤肉旺季到來，提供鍋物＋燒肉吃到飽的「金洹苑」，自即日起新推出和牛沙朗、伊比利豬梅花、法國海螺等食材。另外凡到店...

首位摘星台籍法料女主廚黎俞君 9月推出全新主廚套餐

《2020台北台中版米其林指南》首度跨至台中評鑑，鹽之華法式餐廳（Fleur de sel）拿下米其林一星，主廚黎俞君也...

【2020周年慶】雅詩蘭黛小棕瓶買1送7、頂級保養買1送1

要說美妝保養周年慶，許多人最期待的就是雅詩蘭黛，2020周年慶雅詩蘭黛首波促銷曝光，最暢銷的小棕瓶推出買1送7，折扣約5...

熱門新聞

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

寵物飼主要注意 疏忽至寵物釀禍要被罰款

7-11可愛新貨到！「迪士尼口罩掛繩、漫威迷你行李箱真無線耳機」鐵粉必收

大樂透開出頭獎！獎金1億1注獨得 獎落這縣市

碩士畢業卻找嘸頭路！ 她嘆：到底怎樣的工作才被允許？

結束13年歷史！「薇閣新竹館」9月17日停業 網友：回憶沒了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。