秋刀魚、紅甘紛上桌！欣葉日料「秋季料理」登場

日本稱秋天為「食欲之秋」。以自助餐型態提供一系列日式餐點的「欣葉日本料理」，自即日起以秋刀魚、紅甘、柿、栗、南瓜與雨來菇等當令食材，推出秋刀魚佃煮、紅甘柚子味噌等多款料理；另外也將牛肉料理，透過烹調方式的變化，設計出牛肉壽喜燒、牛肉蒟蒻捲等餐點，均是採無限量供應，增添民眾用餐的新選擇。

秋刀魚是日本料理秋天代表性食材之一。欣葉日本料理本次推出的「秋刀魚佃煮」，使用有馬山椒熬煮秋刀魚，為魚肉增添微辛滋味，另還有使用佃煮秋刀魚點上蛋味噌的「炙燒秋刀魚棒壽司」，以及使用現流紅甘刺身炙燒的「紅甘柚子味噌」。除此之外，餐檯亦供應有蜜烤南瓜蝦卵沙拉、秋栗燒雞、柿餅起司、秋玉彩絲雨來菇等多項餐點，均是具有鮮明的秋季色彩。