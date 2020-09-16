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秋刀魚、紅甘紛上桌！欣葉日料「秋季料理」登場
日本稱秋天為「食欲之秋」。以自助餐型態提供一系列日式餐點的「欣葉日本料理」，自即日起以秋刀魚、紅甘、柿、栗、南瓜與雨來菇等當令食材，推出秋刀魚佃煮、紅甘柚子味噌等多款料理；另外也將牛肉料理，透過烹調方式的變化，設計出牛肉壽喜燒、牛肉蒟蒻捲等餐點，均是採無限量供應，增添民眾用餐的新選擇。
秋刀魚是日本料理秋天代表性食材之一。欣葉日本料理本次推出的「秋刀魚佃煮」，使用有馬山椒熬煮秋刀魚，為魚肉增添微辛滋味，另還有使用佃煮秋刀魚點上蛋味噌的「炙燒秋刀魚棒壽司」，以及使用現流紅甘刺身炙燒的「紅甘柚子味噌」。除此之外，餐檯亦供應有蜜烤南瓜蝦卵沙拉、秋栗燒雞、柿餅起司、秋玉彩絲雨來菇等多項餐點，均是具有鮮明的秋季色彩。
透過燒烤、鐵板、避風塘、壽喜燒、鍋物等6種手法，欣葉日本料理也將牛肉呈現出不同的食趣。經典的「牛肉壽喜燒」，將牛肩肉於醬汁中現涮現吃，帶來鹹中帶甜的滋味；具有南洋風味的「牛肉精力湯」，則是以蒜頭、牛骨、白胡椒熬煮而成，在微涼的季節中增添暖意。其他還有牛肉蒟蒻捲、現煎牛肩排、避風塘牛肩肉、壽喜燒牛肉餅等牛肉餐點，滿足食肉控們的胃。秋季餐點將供應至11月30日為止。
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