快訊

海陸聯合操演膠艇翻覆意外 重傷阿瑪勒中士9時40分離世

彩券發財瘋？墨西哥「空軍一號大樂透」的浪費爭議

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微風廣場、微風南京周年慶上場 精品美食優惠亮點必看

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
微風廣場、微風南京9月17日起至9月30日搶先開跑。
微風廣場、微風南京9月17日起至9月30日搶先開跑。

又到了年度最優惠的百貨周年慶季節，為了補回上半年疫情損失，今年周年慶可預見品牌折扣下殺力與百貨回饋力道勢必加碼，刺激消費者有感出手。微風首波周年慶9月17日起至9月30日由微風廣場、微風南京搶先開跑，除了推出最高有26％回饋外，消費每滿6,000元可參加雙重抽獎，共有iPhone 11、三星S20、Georg Jensen旅行箱等總價值百萬元獎項有機會帶回家。

今年無法出國多數人心情肯定很悶，以時尚精品為主力的微風廣場，各精品新品皆已到貨蓄勢待發，還有Richemont集團旗下義大利珠寶BUCCELLATI獨家進駐、HUBLOT宇舶表在台首家期間限定店都在微風廣場一樓登場。另上百款獨家、秋冬新品、獨家優惠組都在周年慶推出，預計將吸引悶了半年多的消費者趁周年慶出手。微風常董岡一郎指出，精品在7、8月翻倍成長，周年慶預料將有一波更亮眼表現。

以美妝保養、居家用品、生活雜貨為主力的微風南京今年7周年，除了有首四日獨賣商品，首四日持聯名卡消費，除滿額回饋外再加送100，今年也推出超值7元加購價。另外，因商圈上班族多，餐飲櫃位也推出團購寄杯優惠；周年慶檔期間憑微風南京消費500元發票，可至星巴克享「買一送一」優惠。此外，微風廣場、微風南京首四日刷微風聯名卡，所有滿額門檻皆加贈100元酬賓券。

Breeze Super微風超市也是微風周年慶必搶焦點，微風超市復興店、南京店周年慶期間全面9折起，首四日推出水果禮盒單筆滿萬元享85折優惠，還有多項進口頂級海鮮、肉品、排隊商品推出限量優惠價。接近中秋烤肉季，限量販售的「日本和牛豪華燒肉組」、「日本三大A5和牛豪華紐約克組」，7折價就可買到。想要直接吃烤肉，還有周年慶限定的「五星頂級戰斧牛排組」、「Roast Beef炙燒牛肉組」以及「居酒屋級居家串燒盛合」。

【微風周年慶滿千送百回饋】

●微風廣場

珠寶、腕表／3萬送1,500

國際精品／1萬送1,000

流行名品、服飾、飾品／5,000送500

化妝品、鞋區／3,000送300

※9/17～9/20首四日加碼

全館（珠寶、腕表、名品、餐飲除外）／30萬送1萬

國際精品、Hastens／80萬送1萬

全館／所有門檻加送100

●微風南京

全館（微風超市、無印良品、餐飲除外）／3,000送300

指定餐飲櫃位／500送200橫濱牛排抵用券（400份）

Breeze Super五星頂級戰斧牛排組2,800元。圖／微風提供
Breeze Super五星頂級戰斧牛排組2,800元。圖／微風提供
微風南京一五一食田園番茄鍋結帳享85折。圖／微風提供
微風南京一五一食田園番茄鍋結帳享85折。圖／微風提供
微風廣場、微風南京9月17日起至9月30日搶先開跑。圖／微風提供
微風廣場、微風南京9月17日起至9月30日搶先開跑。圖／微風提供
HUBLOT宇舶表期間限定店在微風廣場一樓登場。圖／微風提供
HUBLOT宇舶表期間限定店在微風廣場一樓登場。圖／微風提供
微風廣場LOEWE Puzzle紅色蟒蛇皮迷你肩背提包，價格店洽。圖／微風提供
微風廣場LOEWE Puzzle紅色蟒蛇皮迷你肩背提包，價格店洽。圖／微風提供
Breeze Super三色葡萄木箱禮盒原價6,460元，周年慶特價5,500元。圖／微風提供
Breeze Super三色葡萄木箱禮盒原價6,460元，周年慶特價5,500元。圖／微風提供
Breeze Super日本和牛豪華燒肉組原價11,250元，周年慶特價7,800元。圖／微風提供
Breeze Super日本和牛豪華燒肉組原價11,250元，周年慶特價7,800元。圖／微風提供

微風 周年慶 珠寶

延伸閱讀

台鹽周年慶 全台大促銷

憑300元發票抽好禮 鄭文燦黃子佼吃播介紹商圈美食

【2020周年慶】雅詩蘭黛小棕瓶買1送7太狂、頂級保養買1送1必收

台隆手創館周年慶首波登場 逾千件獨家優惠5折起

相關新聞

秋刀魚、紅甘紛上桌！欣葉日料「秋季料理」登場

日本稱秋天為「食欲之秋」。以自助餐型態提供一系列日式餐點的「欣葉日本料理」，自即日起以秋刀魚、紅甘、柿、栗、南瓜與雨來菇...

微風廣場、微風南京周年慶上場 精品美食優惠亮點必看

又到了年度最優惠的百貨周年慶季節，為了補回上半年疫情損失，今年周年慶可預見品牌折扣下殺力與百貨回饋力道勢必加碼，刺激消費...

孔太太：「想變成孔劉口中的冰棒！」防彈少年團也穿RALPH LAUREN帥爆登封

昨天在IG有粉絲搶先曝光孔劉登上韓國版10月號「GQ」雜誌的3張照片，他頂著諧趣的油頭，展現他既成熟又不失少年氣息的特質...

「A5和牛肉盤」只要10元！美滋鍋「蕃茄玉米鍋」再半價

來自新加坡的網美系火鍋「美滋鍋」，在氣候逐漸轉涼之際，集結日本A5和牛、澳洲M9和牛、紐西蘭草飼PS等3種肉品，限時推出...

結束13年歷史！「薇閣新竹館」9月17日停業 網友：回憶沒了

新竹的情侶們，要少一處浪漫的約會場所了！位於新竹市北區的「薇閣新竹館」，15日於官方臉書公告，表示因為新冠肺炎疫情及無法繼續承租土地影響...

出現選擇障礙！ADDICTION最狂99色眼影來了 還分5質地

選擇障礙的人，最害怕的事情終於來了！彩妝品牌ADDICTION宣布推出魅癮眼采系列眼影，全系列涵蓋5種質地，共有99色，...

新冠肺炎疫情、無法承租土地 薇閣新竹館17日熄燈

WeGo薇閣精品旅館新竹館稍早在臉書公告，將於17日結束營業，消息來的突然，讓不少網友感到惋惜，紛紛留言「美好時光飛逝…...

中秋烤肉頂級食材買氣旺！網購「海陸派對組合」最熱賣

中秋除了賞月之外，烤肉聚餐已經成為中秋節不能少的活動，尤其今年中秋有4天連假，烤肉更是要吃得澎湃，頂級食材最受歡迎。根據...

【2020周年慶】海洋拉娜4天后合購殺64折、再推小資組

許多人都愛海洋拉娜La Mer，但總因為價格過高難下手，但今年2020周年慶，海洋拉娜從小資女到貴婦的荷包都照顧到，旗下...

4人同行送1KG牛肉！金洹苑燒肉免費升級和牛、伊比利豬

隨著中秋烤肉旺季到來，提供鍋物＋燒肉吃到飽的「金洹苑」，自即日起新推出和牛沙朗、伊比利豬梅花、法國海螺等食材。另外凡到店...

首位摘星台籍法料女主廚黎俞君 9月推出全新主廚套餐

《2020台北台中版米其林指南》首度跨至台中評鑑，鹽之華法式餐廳（Fleur de sel）拿下米其林一星，主廚黎俞君也...

【2020周年慶】雅詩蘭黛小棕瓶買1送7、頂級保養買1送1

要說美妝保養周年慶，許多人最期待的就是雅詩蘭黛，2020周年慶雅詩蘭黛首波促銷曝光，最暢銷的小棕瓶推出買1送7，折扣約5...

熱門新聞

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

寵物飼主要注意 疏忽至寵物釀禍要被罰款

7-11可愛新貨到！「迪士尼口罩掛繩、漫威迷你行李箱真無線耳機」鐵粉必收

大樂透開出頭獎！獎金1億1注獨得 獎落這縣市

碩士畢業卻找嘸頭路！ 她嘆：到底怎樣的工作才被允許？

結束13年歷史！「薇閣新竹館」9月17日停業 網友：回憶沒了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。