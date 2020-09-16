微風廣場、微風南京周年慶上場 精品美食優惠亮點必看

又到了年度最優惠的百貨周年慶季節，為了補回上半年疫情損失，今年周年慶可預見品牌折扣下殺力與百貨回饋力道勢必加碼，刺激消費者有感出手。微風首波周年慶9月17日起至9月30日由微風廣場、微風南京搶先開跑，除了推出最高有26％回饋外，消費每滿6,000元可參加雙重抽獎，共有iPhone 11、三星S20、Georg Jensen旅行箱等總價值百萬元獎項有機會帶回家。

今年無法出國多數人心情肯定很悶，以時尚精品為主力的微風廣場，各精品新品皆已到貨蓄勢待發，還有Richemont集團旗下義大利珠寶BUCCELLATI獨家進駐、HUBLOT宇舶表在台首家期間限定店都在微風廣場一樓登場。另上百款獨家、秋冬新品、獨家優惠組都在周年慶推出，預計將吸引悶了半年多的消費者趁周年慶出手。微風常董岡一郎指出，精品在7、8月翻倍成長，周年慶預料將有一波更亮眼表現。

以美妝保養、居家用品、生活雜貨為主力的微風南京今年7周年，除了有首四日獨賣商品，首四日持聯名卡消費，除滿額回饋外再加送100，今年也推出超值7元加購價。另外，因商圈上班族多，餐飲櫃位也推出團購寄杯優惠；周年慶檔期間憑微風南京消費500元發票，可至星巴克享「買一送一」優惠。此外，微風廣場、微風南京首四日刷微風聯名卡，所有滿額門檻皆加贈100元酬賓券。

Breeze Super微風超市也是微風周年慶必搶焦點，微風超市復興店、南京店周年慶期間全面9折起，首四日推出水果禮盒單筆滿萬元享85折優惠，還有多項進口頂級海鮮、肉品、排隊商品推出限量優惠價。接近中秋烤肉季，限量販售的「日本和牛豪華燒肉組」、「日本三大A5和牛豪華紐約克組」，7折價就可買到。想要直接吃烤肉，還有周年慶限定的「五星頂級戰斧牛排組」、「Roast Beef炙燒牛肉組」以及「居酒屋級居家串燒盛合」。

【微風周年慶滿千送百回饋】

●微風廣場

珠寶、腕表／3萬送1,500

國際精品／1萬送1,000

流行名品、服飾、飾品／5,000送500

化妝品、鞋區／3,000送300

※9/17～9/20首四日加碼

全館（珠寶、腕表、名品、餐飲除外）／30萬送1萬

國際精品、Hastens／80萬送1萬

全館／所有門檻加送100

●微風南京

全館（微風超市、無印良品、餐飲除外）／3,000送300

指定餐飲櫃位／500送200橫濱牛排抵用券（400份）