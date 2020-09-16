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孔太太：「想變成孔劉口中的冰棒！」防彈少年團也穿RALPH LAUREN帥爆登封

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
孔劉、防彈少年團穿RALPH LAUREN登上韓國、日本版「GQ」雜誌。圖／取自IG、品牌官方微博
孔劉、防彈少年團穿RALPH LAUREN登上韓國、日本版「GQ」雜誌。圖／取自IG、品牌官方微博

昨天在IG有粉絲搶先曝光孔劉登上韓國版10月號「GQ」雜誌的3張照片，他頂著諧趣的油頭，展現他既成熟又不失少年氣息的特質，連吃冰棒都可以讓恐太太們留言興嘆「為何帥成這樣（Why So Handsome）」，而他這次穿的是RALPH LAUREN 2020秋季Purple Label系列，人氣快要衝到外太空的防彈少年團BTS也是穿著Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面，足見此一美國品牌拓展日韓市場的野心。

讓阿米（Army）們瘋狂的BTS成員以Polo RALPH LAUREN系列登上日本版GQ，多張照片帥炸也展現他們的翩然風度，在復古線條中演繹挺拔帥氣。而孔劉身上穿的則是RALPH LAUREN品牌系列中頂級的紫標Purple Label系列，也是男星們會選擇穿上紅毯的單品，因布標上使用象徵皇室的紫色底色、再繡上白色RALPH LAUREN字樣，因此獲得紫標的名稱。

Purple Label系列的材質，主要選擇來自頂級愛爾蘭羊毛毛呢工廠、英國歷史悠久的羊絨工廠，現代感的剪裁線條加上義大利裁縫工藝，展現高端男裝的品味，尤其穿在身形頎長的孔劉身上，襯托出洗鍊精緻的質感。本季紫標Purple Label以奢華灰色（Army）和聖日耳曼大道（St.Germain）系列為主，帶有復古調性的Polo運動休閒精神，同時運用珍珠母貝浮雕鈕釦等，點綴奢華細膩的男人味。

孔劉以可愛、性感的吃冰棒模樣，穿上RALPH LAUREN的Purple Label秋季系列登上韓國版10月號「GQ」雜誌。圖／取自IG
孔劉以可愛、性感的吃冰棒模樣，穿上RALPH LAUREN的Purple Label秋季系列登上韓國版10月號「GQ」雜誌。圖／取自IG
孔劉在韓國版10月號「GQ」雜誌穿RALPH LAUREN的Purple Label秋季系列，分別詮釋出（左起）封面、手拿巨嘴鳥瓷器、手中有NOW OR NEVER特效字等3款造型。圖／RALPH LAUREN提供
孔劉在韓國版10月號「GQ」雜誌穿RALPH LAUREN的Purple Label秋季系列，分別詮釋出（左起）封面、手拿巨嘴鳥瓷器、手中有NOW OR NEVER特效字等3款造型。圖／RALPH LAUREN提供
孔劉穿上RALPH LAUREN的Purple Label秋季系列登上韓國版10月號「GQ」雜誌。圖／取自IG
孔劉穿上RALPH LAUREN的Purple Label秋季系列登上韓國版10月號「GQ」雜誌。圖／取自IG
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
孔劉穿上RALPH LAUREN的Purple Label秋季系列登上韓國版10月號「GQ」雜誌。圖／取自IG
孔劉穿上RALPH LAUREN的Purple Label秋季系列登上韓國版10月號「GQ」雜誌。圖／取自IG
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博
防彈少年團穿Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面。圖／取自品牌官方微博

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