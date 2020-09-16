孔太太：「想變成孔劉口中的冰棒！」防彈少年團也穿RALPH LAUREN帥爆登封

昨天在IG有粉絲搶先曝光孔劉登上韓國版10月號「GQ」雜誌的3張照片，他頂著諧趣的油頭，展現他既成熟又不失少年氣息的特質，連吃冰棒都可以讓恐太太們留言興嘆「為何帥成這樣（Why So Handsome）」，而他這次穿的是RALPH LAUREN 2020秋季Purple Label系列，人氣快要衝到外太空的防彈少年團BTS也是穿著Polo RALPH LAUREN登上日本版「GQ」雜誌封面，足見此一美國品牌拓展日韓市場的野心。

讓阿米（Army）們瘋狂的BTS成員以Polo RALPH LAUREN系列登上日本版GQ，多張照片帥炸也展現他們的翩然風度，在復古線條中演繹挺拔帥氣。而孔劉身上穿的則是RALPH LAUREN品牌系列中頂級的紫標Purple Label系列，也是男星們會選擇穿上紅毯的單品，因布標上使用象徵皇室的紫色底色、再繡上白色RALPH LAUREN字樣，因此獲得紫標的名稱。