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「A5和牛肉盤」只要10元！美滋鍋「蕃茄玉米鍋」再半價

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
美滋鍋以10元優惠價，讓民眾輕鬆品嚐和牛。圖／美滋鍋提供
美滋鍋以10元優惠價，讓民眾輕鬆品嚐和牛。圖／美滋鍋提供

來自新加坡的網美系火鍋「美滋鍋」，在氣候逐漸轉涼之際，集結日本A5和牛、澳洲M9和牛、紐西蘭草飼PS等3種肉品，限時推出「牛魔帝王拼盤」，原價888元，滿額加購價只要「10元」，讓民眾可以輕鬆品嚐不同牛肉的滋味，另還有指定鍋底半價的折扣。

隸屬於新加坡樂天餐飲集團旗下的美滋鍋，創立於2014年，並於2019年8月登台。店內最大特色，就是透過雲朵、花卉等元素，加上大量的粉紅色佈景，創造出符合女性柔美氣質的夢幻用餐環境。店內餐點採單點制，共有膠原蛋白養顏美容鍋、滋補養身香辣鍋、健康長壽松茸野菌鍋等6種不同的湯底，並有招牌響鈴、自製魚豆腐、酥炸魚皮、軟骨爽肉丸、魚子蝦滑等超過200種的食材可供選擇。

此次美滋鍋所推出的「牛魔帝王拼盤」，選用了日本鹿兒島A5和牛、澳洲M9和牛嫩腿心，以及紐西蘭草飼PS沙朗等3種肉品搭配，均是美滋鍋過去未於菜單上供應的肉品，重量各為50、60、60公克，總計170公克。9月18日至11月30日期間，凡每桌低消折扣後滿1,200元，即可以「10元」加購價值880元的「牛魔帝王拼盤」，每桌限點一次，僅限內用。

除了肉盤加購優惠外，同樣的時期內，美滋鍋也推出「維他命C蕃茄玉米鍋」的湯底優惠，原價單鍋400、鴛鴦鍋275、四季鍋150元，活動期間內均可享「半價優惠」。

美滋鍋所推出的「牛魔帝王拼盤」，共有日本A5和牛、澳洲M9和牛嫩腿心、紐西蘭草飼PS沙朗，滿額加購價10元。記者陳睿中／攝影
美滋鍋所推出的「牛魔帝王拼盤」，共有日本A5和牛、澳洲M9和牛嫩腿心、紐西蘭草飼PS沙朗，滿額加購價10元。記者陳睿中／攝影

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