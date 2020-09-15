出現選擇障礙！ADDICTION最狂99色眼影來了 還分5質地

選擇障礙的人，最害怕的事情終於來了！彩妝品牌ADDICTION宣布推出魅癮眼采系列眼影，全系列涵蓋5種質地，共有99色，完完全全都超難選擇，如果想要包色，以單顆眼影600元來算，得花59,400元，彩妝師建議挑選時，可以先從質地開始選，再選擇自己喜歡的色系搭配，就能挑出適合自己的顏色。

ADDICTION魅癮眼采系列，涵蓋有珠光P、閃爍光SP、霧面M、天鵝絨C、絲綢光T等5種質地。不同質地間，也能混搭，要讓每個女人，都可以透過自由混搭，傳達無限魅力。

珠光有30色，走光澤度高，帶有珠光感；閃爍光則有20色，以金屬大亮片與珠光的高度融合；霧面有29色，顯色好推；天鵝絨有14色，具有濕潤觸感般的天鵝絨霜狀質地；絲綢光有6色，適合打底使用。