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中秋烤肉頂級食材買氣旺！網購「海陸派對組合」最熱賣
中秋除了賞月之外，烤肉聚餐已經成為中秋節不能少的活動，尤其今年中秋有4天連假，烤肉更是要吃得澎湃，頂級食材最受歡迎。根據ihergo愛合購統計，近一周烤肉食材業績成長2成9，尤其懶人烤肉組更是較去年成長近1倍，目前最熱賣的包括「築地一番鮮－中秋烤肉海陸14件派對」及「黑橋牌中秋海陸風味烤肉組」。
ihergo愛合購公關經理邱鈞彥指出，在國旅熱及中秋連假加持之下，今年烤肉商機較去年約提前一周湧現，熱搜食材關鍵字以「A5和牛」、「牛舌」、「生食級干貝」包辦前三名。大吃烤肉一定要搭配解膩飲品，ihergo愛合購近一周茶飲、氣泡水等整體業績增加5成以上，無糖的「每朝健康綠茶」穩坐水飲類銷售冠軍，不含糖又具暢快感的氣泡水也是首選，「泰山-Cheers EX強氣泡水」攻占水飲類銷售亞軍，第三名則是英國進口的粉紅色系「FENTIMANS保加利亞利亞玫瑰檸檬汽水」。
蝦皮購物9月16日至9月18日推出「中Chill節」夯肉大街，祭出紐西蘭銀蕨牧場嫩肩牛排、紐西蘭草飼牛頂級P.S.菲力厚切等高級牛排限時限量1元整點瘋搶活動，想吃海陸大餐可選擇日本北海生干貝限時買1送1優惠價349元；活動期間蝦皮購物也將天天限時狂灑消費滿1,000元即享85折的折扣券。
松果購物於中秋檔期引進各種奢華肉品及海鮮，包括極品A5日本和牛漢堡排﹑厚度0.3公分的日本A5和牛燒肉片﹑頂級牛舌片，還有日本直送的北海道生食級干貝﹑鳥取縣松葉蟹鉗﹑廣島直送生蠔、秘傳古法製作的麻辣小龍蝦等，奢華系列食材全面下殺5折起，即日起至10月1日松果購物祭出3,600元折扣券，消費滿800元折100元、消費滿1,500元現折200元，讓消費者享受頂級烤肉趴也能精省。
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