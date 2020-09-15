【2020周年慶】海洋拉娜4天后合購殺64折、再推小資組

許多人都愛海洋拉娜La Mer，但總因為價格過高難下手，但今年2020周年慶，海洋拉娜從小資女到貴婦的荷包都照顧到，旗下4大天后保養品組合特惠價，居然下殺64折，小資女也可以開始體驗海洋拉娜的乳霜，特惠價3,500元起，馬上就能體驗海洋拉娜的保養魅力。

海洋拉娜周年慶集結旗下4大修護天后，包括乳霜60ml、新品濃萃雙重修復精華50ml、濃縮精華露150ml與濃萃修復眼霜15ml，都搭配4大天后的小贈品，原價61,800元、殺64折3,9600元，非常值得貴婦們入手。如果想更精華入手，可選購修護雙星無敵組，含有乳霜60ml與最新的濃萃雙重修復精華50ml，原價40,246元、打68折特價27,360元。

小資女也能開始體驗海洋拉娜三大明星產品，入手乳霜30ml或濃縮精華露100ml，加送4樣贈品，特價3,500元；或買新品濃萃雙重修復精華15ml送3款贈品，特價5,900元；或修護精華油15ml搭配3贈品，特價4,900元。