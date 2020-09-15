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【2020周年慶】海洋拉娜4天后合購殺64折、再推小資組

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
2020年海洋拉娜周年慶，集結旗下4大天后。圖／海洋拉娜提供
2020年海洋拉娜周年慶，集結旗下4大天后。圖／海洋拉娜提供

許多人都愛海洋拉娜La Mer，但總因為價格過高難下手，但今年2020周年慶，海洋拉娜從小資女到貴婦的荷包都照顧到，旗下4大天后保養品組合特惠價，居然下殺64折，小資女也可以開始體驗海洋拉娜的乳霜，特惠價3,500元起，馬上就能體驗海洋拉娜的保養魅力。

海洋拉娜周年慶集結旗下4大修護天后，包括乳霜60ml、新品濃萃雙重修復精華50ml、濃縮精華露150ml與濃萃修復眼霜15ml，都搭配4大天后的小贈品，原價61,800元、殺64折3,9600元，非常值得貴婦們入手。如果想更精華入手，可選購修護雙星無敵組，含有乳霜60ml與最新的濃萃雙重修復精華50ml，原價40,246元、打68折特價27,360元。

小資女也能開始體驗海洋拉娜三大明星產品，入手乳霜30ml或濃縮精華露100ml，加送4樣贈品，特價3,500元；或買新品濃萃雙重修復精華15ml送3款贈品，特價5,900元；或修護精華油15ml搭配3贈品，特價4,900元。

如果只想單純入手乳霜，新手價也有30ml，搭配濃縮精華露15ml與乳霜3.5ml等贈品，特價5,940元；最頂級的海洋拉娜創世紀原晶系列，也有集結創世紀前導精露150ml、創世紀原晶極萃30ml與創世紀原晶眼霜15ml，特價43,470元。

海洋拉娜修護四天后：選購乳霜60ml（乳霜/舒芙乳霜/水凝霜三種質地擇一）+新品濃萃雙重修復精華50ml+濃縮精華露150ml+濃萃修復眼霜15ml，享新品濃萃雙重修復精華15ml、修護精華油15ml、濃縮精華露100ml、乳霜15ml、限量歡慶化妝包，價值61,800元、特價39,600元。圖／海洋拉娜提供
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海洋拉娜修護雙星無敵組：選購乳霜60ml（乳霜/舒芙乳霜/水凝霜三種質地擇一）+新品濃萃雙重修復精華50ml，享新品濃萃雙重修復精華15ml、淨瑩潔膚乳30ml、煥采醒膚面膜15ml、濃萃修復眼霜3ml、煥顏彈力無痕精萃5ml、乳霜7ml，價值40,246元、特價27,360元。圖／海洋拉娜提供
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海洋拉娜選購修護精華油15ml，享濃縮精華露15ml、活膚水潤精萃3ml、乳霜7ml，價值7,750元、特價4,900元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜選購修護精華油15ml，享濃縮精華露15ml、活膚水潤精萃3ml、乳霜7ml，價值7,750元、特價4,900元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜選購乳霜30ml（乳霜/舒芙乳霜/水凝霜三種質地擇一）或濃縮精華露100ml，享濃縮精華露5ml、活膚水潤精萃3ml、水亮煥采光澤乳3ml、完美潤色防護乳3ml，價值4,945元、特價3,500元。圖／海洋拉娜提供
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海洋拉娜超速抗老有感臻選：選購創世紀前導精露150ml+創世紀原晶極萃30ml+創世紀原晶眼霜15ml，享創世紀原晶極萃5ml、創世紀原晶眼部精華霜3ml、創世紀原晶前導精露15ml、濃萃雙重修復精華15ml、乳霜15ml、限量歡慶化妝包，價值65,597元、特價43,470元。圖／海洋拉娜提供
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海洋拉娜典藏精選回饋組：選購乳霜100ml（乳霜/舒芙乳霜/水凝霜三種質地擇一），享乳霜15ml、創世紀原晶前導精露15ml，價值22,080元、特價15,840元。圖／海洋拉娜提供
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海洋拉娜選購新品濃萃雙重修復精華15ml，享濃縮精華露15ml、活膚水潤精萃3ml、乳霜7ml，價值8,750元、特價5,900元。圖／海洋拉娜提供
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海洋拉娜選購乳霜60ml（乳霜/舒芙乳霜/水凝霜三種質地擇一），享新品濃萃雙重修復精華5ml、乳霜7ml，價值15,200元、特價10,620元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜選購乳霜60ml（乳霜/舒芙乳霜/水凝霜三種質地擇一），享新品濃萃雙重修復精華5ml、乳霜7ml，價值15,200元、特價10,620元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜完美奇蹟底妝組：選購奇蹟煥采氣墊粉霜SPF20 12gx2或新品完美潤澤防曬粉餅SPF30 9.5g，享濃縮精華露15ml、乳霜3.5ml、金屬光保護套，價值5,590元、特價3,870元。圖／海洋拉娜提供
海洋拉娜完美奇蹟底妝組：選購奇蹟煥采氣墊粉霜SPF20 12gx2或新品完美潤澤防曬粉餅SPF30 9.5g，享濃縮精華露15ml、乳霜3.5ml、金屬光保護套，價值5,590元、特價3,870元。圖／海洋拉娜提供

周年慶

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