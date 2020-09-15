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4人同行送1KG牛肉！金洹苑燒肉免費升級和牛、伊比利豬
隨著中秋烤肉旺季到來，提供鍋物＋燒肉吃到飽的「金洹苑」，自即日起新推出和牛沙朗、伊比利豬梅花、法國海螺等食材。另外凡到店消費並參與網路活動，就可獲得Prime等級的牛肉禮盒，最多一次可帶1公斤、價值700元的牛肉回家。
2019年9月開幕的金洹苑，同時提供有「日式鍋物」與「燒肉」2種用餐型態，無限量供應澳洲和牛、Prime等級的冷藏濕式熟成牛肉，以及伊比利豬、宜蘭櫻桃鴨等肉品與多種海鮮與精選食材，種類約達70種。另外主廚也會不定時推出無菜單料理或時令食材，為用餐民眾免費升級加菜。鍋物吃到飽每人880元，燒肉＋鍋物吃到飽則是每人1,080元。
此次金洹苑自9月15日起升級菜單，加入Prime牛小排、美國和牛沙朗、西班牙伊比利梅花豬肉以及法國海螺等食材。另外在活動期間內，2人同行用餐，指定燒肉鍋物吃到飽方案，並於社群平台轉發任一媒體報導金洹苑的文章，即可獲贈12盎司的Prime級牛肉禮盒（約340公克），4人同行則贈送1公斤。若是選擇鍋物吃到飽方案，4人同行則贈送17盎司的Prime級牛肉禮盒（約480公克）
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