首位摘星台籍法料女主廚黎俞君 9月推出全新主廚套餐

《2020台北台中版米其林指南》首度跨至台中評鑑，鹽之華法式餐廳（Fleur de sel）拿下米其林一星，主廚黎俞君也成為全台第一位以法式料理獲得米其林的台灣女主廚。

頒獎落幕，黎俞君回歸廚房，以「過去、現在與未來」3大時間軸為骨幹，推出全新主廚套餐，共10道菜式加上餐後茶點petit fours三款，每位5880元（需另加一成服務費），預計9月下旬開始供應。

主廚套餐採倒敘式手法，以「前衛」、「清爽」、「傳統」3部曲分別演繹「未來」、「現在」與「過去」，將黎俞君在西班牙、義大利和法國習藝內化後的體會，將各階段料理之路，濃縮在整套菜式當中，饕客們也得以綜觀她精彩非凡的廚藝人生。

在法餐中經常用於表現主廚風格開場的「Amuse bouche開胃小點」，在法語指的是「給嘴巴的娛樂」，透過逗趣與充滿個性的表現，黎俞君即以「未來」概念為一組4式定調。

其中一道〈跳跳糖．芋泥油封鴨短雪茄〉，將傳統法國名菜「油封鴨（Confit de canard）」打碎後添入大甲芋泥再圍裹上蛋白薄餅，在以雪茄外觀展現食趣之餘，也讓風味厚重的鴨肉減去油膩感。黎俞君將這道菜比喻為：「法國跟台中的相遇。」

在「現代」概念中，黎俞君巧妙將質地濃郁、風味厚重著稱的法國菜融入摩登元素，透過在地時令蔬果賦予明亮清爽基調，佐搭頂級食材明快表述出現代感。

〈法國魚子醬．澎湖軟絲．番茄清湯．莫札瑞拉起司〉，以正值產季的澎湖軟絲新鮮直送，外觀透明，質地彈Q，透過番茄萃取，風味酸香幽微的澄清高湯為底，為軟絲海味襯托得更加鮮濃滑腴；而為澄清湯點綴綠意的是每公斤售價高達30萬元的微藻粉（Plankton），點綴於高湯中青綠脫俗，加上濃烈魚子醬入口呈現炸裂般的自然海洋鮮鹹味，不同海鮮食材在各司其職下完美於口中交融。

在最後的「過去」部分，黎俞君以〈布根地燉牛肉小農蔬菜〉、〈龍眼木烤伊比利豬．茄子泥佐黑蒜〉向傳統致敬。