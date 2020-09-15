解鎖智慧手機潛能！LG WING隱藏式第二螢幕用途多多

繼摺疊手機之後，智慧手機藉由隱藏式第二螢幕玩轉出新潛能！LG昨晚於首爾總部舉行的全球線上直播發表會中，揭露首款Explorer Project系列手機LG WING的面貌，可以時在Swivel模式和Basic模式之間無縫切換，在Swivel模式下，手機正面可順時針旋轉90度成為橫向，並顯示出第二螢幕，一個應用程式可延伸顯示於兩個螢幕上，或是同時於兩個螢幕操作不同的應用程式，預計10月起於韓國率先開賣，並陸續於北美、歐洲等主要市場販售。

LG WING搭載20.5：9比例6.8吋P-OLED FullVision主螢幕、3.9吋第二螢幕，於Swivel模式下開啟特定應用程式，觀看影片與串流平台時可在不中斷主螢幕播放的情況下同步操作第二螢幕，顯示留言或搜尋列；使用LG WING獨特規格優化的影音平台應用程式時，第二螢幕可作為媒體控制器，輕鬆切換影片和調整音效設定。為了確保沉浸式體驗不受干擾，LG WING設置了一個3,200萬畫素鏡頭，可在需要時從機身設備中彈出，以保留螢幕空間。

此外，LG WING的Swivel模式在開車時也能助駕駛人一臂之力，可跟著主螢幕上的地圖指示行駛，同時將第二螢幕留作通話使用，不會像其他手機於接聽電話時會覆蓋地圖。