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【2020周年慶】雅詩蘭黛小棕瓶買1送7、頂級保養買1送1

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛年輕金三角明星組：特潤超導全方位修護露 50ml、微分子肌底原生露 200ml、年輕肌密無敵霜 75ml、微分子肌底原生露 30ml、年輕肌密無敵霜 15ml、特潤眼部超能量修護霜5ml、特潤超導全方位修護露 7ml，價值14,575元、特價10,500元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛年輕金三角明星組：特潤超導全方位修護露 50ml、微分子肌底原生露 200ml、年輕肌密無敵霜 75ml、微分子肌底原生露 30ml、年輕肌密無敵霜 15ml、特潤眼部超能量修護霜5ml、特潤超導全方位修護露 7ml，價值14,575元、特價10,500元。圖／雅詩蘭黛提供

要說美妝保養周年慶，許多人最期待的就是雅詩蘭黛，2020周年慶雅詩蘭黛首波促銷曝光，最暢銷的小棕瓶推出買1送7，折扣約53折，堪稱超優惠入手，而頂級保養系列，打出買1送1，甚至有買正貨送正貨同等容量的商品，今年特別值得買雅詩蘭黛頂級保養。

首四日優惠

雅詩蘭黛在各百貨周年慶的首四日，照慣例推出多款特惠商品，其中買小棕瓶特潤超導全方位修護露50ml正貨，足足送7件贈品，下殺53折3,950元；而能夠展現透亮膚質的微分子肌底原生露，買200ml直接送105ml；年輕肌密無敵霜也是買75ml送25ml，最強的底妝系列也是買大送小，如買粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ 30ml，送20ml，值得愛用者直接入手。

頂級保養優惠厲害

雅詩蘭黛最強的白金級頂級保養，周年慶端出超強優惠，買白金級黑鑽松露雙導奇蹟眼霜15ml，直接送10ml，特價11,000元；小資女也能狠下心入手買白金級絕世煉金花秘精粹30ml，送白金級絕世煉金花秘眼霜共15ml，等於買正貨送正貨容量眼霜。

彩妝＋線上商店專屬優惠

雅詩蘭黛旗下最強兩系列彩妝，首推粉持久完美持妝粉底／氣墊粉餅，以及絕對慾望奢華潤唇膏，也都搭配特惠組，一次入手全臉妝容必備。

針對雅詩蘭黛官方網購，則有推出新客入手小棕瓶，買特潤超導全方位修護露30ml，加送7ml，還有微分子肌底原生露15ml、年輕肌密無敵霜5ml，特價2,780元，可簡單體驗雅詩蘭黛三大保養天后。

雅詩蘭黛小棕瓶新客組：特潤超導全方位修護露30ml、特潤超導全方位修護露 7ml、微分子肌底原生露 15ml、年輕肌密無敵霜 5ml，價值3,887元、特價2,780元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛小棕瓶新客組：特潤超導全方位修護露30ml、特潤超導全方位修護露 7ml、微分子肌底原生露 15ml、年輕肌密無敵霜 5ml，價值3,887元、特價2,780元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛完美底妝任二分享組：粉持久完美持妝粉底 SPF10/PA++ 30ml、粉持久完美持妝氣墊粉餅 SPF45/PA+++、微分子肌底原生露 15 ml、特潤超導全方位修護露 7ml、絕對慾望奢華潤唇膏 1.2g ＃420玫瑰荔枝、化妝包，價值5,732元、特價3,930元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛完美底妝任二分享組：粉持久完美持妝粉底 SPF10/PA++ 30ml、粉持久完美持妝氣墊粉餅 SPF45/PA+++、微分子肌底原生露 15 ml、特潤超導全方位修護露 7ml、絕對慾望奢華潤唇膏 1.2g ＃420玫瑰荔枝、化妝包，價值5,732元、特價3,930元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛2020周年慶優惠曝光。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛2020周年慶優惠曝光。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛NO.1粉底必排發燒組：粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ 30ml、5ml*4，價值3,300元、特價1,980元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛NO.1粉底必排發燒組：粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ 30ml、5ml*4，價值3,300元、特價1,980元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛絕世煉金花秘精粹組：白金級絕世煉金花秘精粹 30ml、白金級絕世煉金花秘眼霜 5ml*3，價值18,000元、特價12,000元。圖／雅詩蘭黛提供
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雅詩蘭黛水潤透亮必敗發燒組：微分子肌底原生露 200ml、75ml、15ml*2，價值6,408元、特價3,850元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛水潤透亮必敗發燒組：微分子肌底原生露 200ml、75ml、15ml*2，價值6,408元、特價3,850元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛黑鑽松露眼霜珍稀組：白金級黑鑽松露雙導奇蹟眼霜 15ml、5ml*2，價值18,333元、特價11,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛黑鑽松露眼霜珍稀組：白金級黑鑽松露雙導奇蹟眼霜 15ml、5ml*2，價值18,333元、特價11,000元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛小棕全明星修護組：特潤超導全方位修護露50ml、特潤超導賦活精萃 5ml、特潤眼部超能量修護霜 3ml、微分子肌底原生露 15ml、年輕肌密無敵霜 5ml，價值5,779元、特價3,950元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛小棕全明星修護組：特潤超導全方位修護露50ml、特潤超導賦活精萃 5ml、特潤眼部超能量修護霜 3ml、微分子肌底原生露 15ml、年輕肌密無敵霜 5ml，價值5,779元、特價3,950元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛神級精華必收發燒組：特潤超導全方位修護露 50ml、清新淨妍潔顏露30ml、年輕肌密無敵霜15ml、年輕肌密無敵眼霜5ml、光澤裸肌持妝露 15ml、粉持久秒遮萬用棒 2.7ml、粉持久無美持妝粉底 7ml、熱鬧叢林零錢包，價值7,466元、特價3,950元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛神級精華必收發燒組：特潤超導全方位修護露 50ml、清新淨妍潔顏露30ml、年輕肌密無敵霜15ml、年輕肌密無敵眼霜5ml、光澤裸肌持妝露 15ml、粉持久秒遮萬用棒 2.7ml、粉持久無美持妝粉底 7ml、熱鬧叢林零錢包，價值7,466元、特價3,950元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛年輕雙天后經典組：特潤超導全方位修護露 50ml、微分子肌底原生露 200ml、特潤超導全方位修護露7ml*2、微分子肌底原生露15ml*2，價值9,484元、特價6,850元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛年輕雙天后經典組：特潤超導全方位修護露 50ml、微分子肌底原生露 200ml、特潤超導全方位修護露7ml*2、微分子肌底原生露15ml*2，價值9,484元、特價6,850元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛真愛乳霜必買發燒組：年輕肌密無敵霜 75ml、5ml*5，價值5,307元、特價3,980元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛真愛乳霜必買發燒組：年輕肌密無敵霜 75ml、5ml*5，價值5,307元、特價3,980元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛自信美唇任二玩色組：絕對慾望奢華潤唇膏 3.5g、絕對慾望奢華潤唇膏 3.5g、微分子肌底原生露 櫻花輕盈版 15ml、Pro全能防曬超輕感水凝露 SPF50/PA+++ 5ml、文青豹紋零錢包，價值3,155元、特價2,500元。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛自信美唇任二玩色組：絕對慾望奢華潤唇膏 3.5g、絕對慾望奢華潤唇膏 3.5g、微分子肌底原生露 櫻花輕盈版 15ml、Pro全能防曬超輕感水凝露 SPF50/PA+++ 5ml、文青豹紋零錢包，價值3,155元、特價2,500元。圖／雅詩蘭黛提供

周年慶

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