【2020周年慶】雅詩蘭黛小棕瓶買1送7、頂級保養買1送1

要說美妝保養周年慶，許多人最期待的就是雅詩蘭黛，2020周年慶雅詩蘭黛首波促銷曝光，最暢銷的小棕瓶推出買1送7，折扣約53折，堪稱超優惠入手，而頂級保養系列，打出買1送1，甚至有買正貨送正貨同等容量的商品，今年特別值得買雅詩蘭黛頂級保養。

首四日優惠

雅詩蘭黛在各百貨周年慶的首四日，照慣例推出多款特惠商品，其中買小棕瓶特潤超導全方位修護露50ml正貨，足足送7件贈品，下殺53折3,950元；而能夠展現透亮膚質的微分子肌底原生露，買200ml直接送105ml；年輕肌密無敵霜也是買75ml送25ml，最強的底妝系列也是買大送小，如買粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ 30ml，送20ml，值得愛用者直接入手。

頂級保養優惠厲害

雅詩蘭黛最強的白金級頂級保養，周年慶端出超強優惠，買白金級黑鑽松露雙導奇蹟眼霜15ml，直接送10ml，特價11,000元；小資女也能狠下心入手買白金級絕世煉金花秘精粹30ml，送白金級絕世煉金花秘眼霜共15ml，等於買正貨送正貨容量眼霜。

彩妝＋線上商店專屬優惠

雅詩蘭黛旗下最強兩系列彩妝，首推粉持久完美持妝粉底／氣墊粉餅，以及絕對慾望奢華潤唇膏，也都搭配特惠組，一次入手全臉妝容必備。