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拔頭香！莊凱勛戴伯爵限量陀飛輪 現身古董時計風華展

聯合報 / 記者釋俊哲 / 即時報導
作品橫跨電影與電視的莊凱勛作品不斷，並曾以「回家路上」獲第50屆金鐘獎影帝。圖 / PIAGET提供。
作品橫跨電影與電視的莊凱勛作品不斷，並曾以「回家路上」獲第50屆金鐘獎影帝。圖 / PIAGET提供。

伯爵今日於台北101專賣店展開為期約三周、名為「演繹時間奧秘的藝術家（Artist of Secret Time）」古董時計風華展。品牌遠自瑞士帶來16款神秘時計，從戒指、袖扣、信封、手環，多以「神秘表」的形式展現，並可鑑賞伯爵的金工技法如宮廷式雕刻（Palace decor）。而甫於上海舉辦的鐘表與奇蹟（Wathces & Wonders）新品也同樣現身，18只珠寶腕表包含複雜功能、日常生活款式，現場再邀請到金鐘影帝莊凱勛，一展紳仕風采。

台北藝術大學戲劇系畢業的莊凱勛曾在2017、2015分別拿下台北電影節最佳男配角與金鐘獎最佳男主角獎。近年作品頻頻的他，包含「目擊者」、「候鳥來的季節」、「破浪而出」，橫跨電影與電視螢光幕前。今日莊凱勛配戴上Polo Emperador玫瑰金超薄陀飛輪腕表與多款Possession珠寶，並對伯爵的印象大為改觀，表示從時代、歷史中感受到原本冷調的珠寶、變身成富溫度的工藝品。他又大讚一件古董信函神秘表，自陳因一年約有3/4的時間在拍戲，信函表像是將珍貴的時間鎖住、只留給自己，同時感性聯想：以前的書信往返漫長，所以一輩子只愛一個人，是件很浪漫的事。

而今日展出的古董時計年份約從1948年至2004年、橫跨56年間。原來伯爵從1960年代便熱愛色彩、推崇歡快的派對文化如PIAGET Society，則反映在一顆1975年的戒指神秘表，大膽將祖母綠、紅寶石與鑽石結合，散發鮮明的色彩對比。同時伯爵之所以製造大量珠寶神秘表，背後關鍵就在1957年時的兩項決策：僅製造貴金屬腕表，並發展超薄機芯。由於大量使用貴金屬表殼，加上超薄機芯縮減了尺寸，讓設計擁有豐沛可能，遂讓「腕表」高程度向「珠寶」靠攏，變化萬千。

除古董款式，伯爵同時帶來多款年度新品。不容錯過的高級珠寶款像是Polo系列手上鍊相對陀飛輪腕表，表面以雪花式鑲嵌（snow setting）鑲嵌306顆鑽石總重約1.38克拉，鈦金屬陀飛輪框架更輕達0.2公克，漂浮於49毫米白金表殼中。Polo Emperador陀飛輪鑽表則從原先的46.5毫米放大為49毫米，白金表殼中機芯高程度鏤空並鑲鑽，鉑金自動盤再鑲嵌以方形切割藍寶石、豔冠群芳。前者年產約個位數並有獨立編號，訂價約4,230萬元，後者建議售價為5,650萬元，全世界限量一只。表展已於伯爵台北101專賣店上展出，時間由即日起至10月11日為止。

莊凱勛對手上配戴的Possession玫瑰金紅玉髓手環讚譽有加，並表示紅色的熱情正與牡羊座的自己一拍即合。圖 / PIAGET提供。
莊凱勛對手上配戴的Possession玫瑰金紅玉髓手環讚譽有加，並表示紅色的熱情正與牡羊座的自己一拍即合。圖 / PIAGET提供。
以1270D自動上鍊機芯為動力的Polo Emperador鏤空陀飛輪腕表，僅選用VVS2以上等級鑽石、成色則為F以上；寶石鑲嵌便耗費344小時，訂價約5,650萬元，全世界限量一只。圖 / PIAGET提供。
以1270D自動上鍊機芯為動力的Polo Emperador鏤空陀飛輪腕表，僅選用VVS2以上等級鑽石、成色則為F以上；寶石鑲嵌便耗費344小時，訂價約5,650萬元，全世界限量一只。圖 / PIAGET提供。
莊凱勛今日出席伯爵古董時計風華展記者會，並搶先全球代言人、戴上限量的鏤空超薄飛行陀飛輪鑲鑽腕表。圖 / PIAGET提供。
莊凱勛今日出席伯爵古董時計風華展記者會，並搶先全球代言人、戴上限量的鏤空超薄飛行陀飛輪鑲鑽腕表。圖 / PIAGET提供。
戒指也可以當手表？伯爵運用6N手上鍊機芯的珠寶戒指表，結合紅寶石與祖母綠、大膽玩色。圖 / PIAGET提供。
戒指也可以當手表？伯爵運用6N手上鍊機芯的珠寶戒指表，結合紅寶石與祖母綠、大膽玩色。圖 / PIAGET提供。
莊凱勛現場配戴的伯爵PIAGET Polo Emperador鏤空超薄飛行陀飛輪鑲鑽腕表（G0A45042），訂價約935萬元。圖 / PIAGET提供。
莊凱勛現場配戴的伯爵PIAGET Polo Emperador鏤空超薄飛行陀飛輪鑲鑽腕表（G0A45042），訂價約935萬元。圖 / PIAGET提供。
搭配9P手上鍊機芯、生產於1967年的信函神秘表，可開闔的開關像是將時光溫柔細心收納。圖 / PIAGET提供。
搭配9P手上鍊機芯、生產於1967年的信函神秘表，可開闔的開關像是將時光溫柔細心收納。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Treasures系列藍寶石及鑽石頂級珠寶腕表（G0A45027），398萬元。圖 / PIAGET提供。
PIAGET，Treasures系列藍寶石及鑽石頂級珠寶腕表（G0A45027），398萬元。圖 / PIAGET提供。
1972年生產、鑲嵌虎眼石為表面的神秘珠寶表，是派對的閃亮配件、也是讀時的腕上時計。圖 / PIAGET提供。
1972年生產、鑲嵌虎眼石為表面的神秘珠寶表，是派對的閃亮配件、也是讀時的腕上時計。圖 / PIAGET提供。

珠寶 腕表 台北101

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