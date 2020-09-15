曾之喬、陳庭妮穿小背心好性感 「清涼視覺系」配COACH

繼昆凌、孫芸芸拎了COACH X Jean-Michel Basquiat系列之後，此聯名包款以大發的氣勢，鋪天蓋地成為曾之喬、陳庭妮、吳卓源的IG穿搭以及9m88、楊丞琳的限時動態內容，包款甫上市也已經讓COACH櫃點的電話被打爆。

孫芸芸以深蹲之姿展現COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue包款，相當帥氣有個性；陳庭妮和曾之喬分別以背心款搭襯，在秋老虎的豔陽天裡，是清涼的視覺系路線，陳庭妮加碼詮釋街頭文化下的叛逆小子，將包款上的鍊條拆下來當項鍊戴，毫不違和。9m88和吳卓源隔空有默契，都以嘟嘴表情配襯Basquiat手袋系列。