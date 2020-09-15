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曾之喬、陳庭妮穿小背心好性感 「清涼視覺系」配COACH

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
曾之喬、陳庭妮、吳卓源詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat系列。圖／取自IG
曾之喬、陳庭妮、吳卓源詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat系列。圖／取自IG

繼昆凌、孫芸芸拎了COACH X Jean-Michel Basquiat系列之後，此聯名包款以大發的氣勢，鋪天蓋地成為曾之喬、陳庭妮、吳卓源的IG穿搭以及9m88、楊丞琳的限時動態內容，包款甫上市也已經讓COACH櫃點的電話被打爆。

孫芸芸以深蹲之姿展現COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue包款，相當帥氣有個性；陳庭妮和曾之喬分別以背心款搭襯，在秋老虎的豔陽天裡，是清涼的視覺系路線，陳庭妮加碼詮釋街頭文化下的叛逆小子，將包款上的鍊條拆下來當項鍊戴，毫不違和。9m88和吳卓源隔空有默契，都以嘟嘴表情配襯Basquiat手袋系列。

COACH X Jean-Michel Basquiat以品牌經典的Rogue、全新Beat、相機包輪廓為底，運用皇冠與小恐龍、安迪沃荷香蕉等塗鴉，以及帝國大廈圖樣設計，洋溢八○年代紐約下城區熱鬧、自由的氣息。斷貨名媛孫芸芸拎的Rogue依尺寸不同共有4款，可肩背、手提、側背，且更新版多了內側口袋，相較之前更為實用輕盈；曾之喬、陳庭妮拎的Beat是流行的方包尺寸，可手提、肩背、斜背，袋身前後圖案不同，倒C字金屬按釦也是首度採用的設計，除了包款之外，秋季男、女裝也以尚．米榭．巴斯奇亞的手繪圖樣設計大衣、針織衫等，官方帳號IG則推出Basquiat AR濾鏡，相當可愛。

COACH品牌代言人珍妮佛羅培茲演繹COACH X Jean-Michel Basquiat系列。圖／COACH提供
COACH品牌代言人珍妮佛羅培茲演繹COACH X Jean-Michel Basquiat系列。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Square方包，27,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Square方包，27,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat系列詢問度相當高。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat系列詢問度相當高。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Alie腰包，16,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Alie腰包，16,800元。圖／COACH提供
吳卓源以演繹COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue，35,800元。圖／取自IG
吳卓源以演繹COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue，35,800元。圖／取自IG
陳庭妮詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
陳庭妮詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，52,800元。圖／COACH提供
COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，52,800元。圖／COACH提供
9m88在限時動態嘟嘴演繹COACH X Jean-Michel Basquiat系列。圖／取自IG
9m88在限時動態嘟嘴演繹COACH X Jean-Michel Basquiat系列。圖／取自IG
吳卓源以嘟嘴演繹COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue，35,800元。圖／取自IG
吳卓源以嘟嘴演繹COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue，35,800元。圖／取自IG
陳庭妮詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
陳庭妮詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
曾之喬手提COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
曾之喬手提COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
吳卓源以演繹COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue，35,800元。圖／取自IG
吳卓源以演繹COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue，35,800元。圖／取自IG
陳庭妮詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
陳庭妮詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
楊丞琳在限時動態po出COACH X Jean-Michel Basquiat系列包款。圖／取自IG
楊丞琳在限時動態po出COACH X Jean-Michel Basquiat系列包款。圖／取自IG
陳庭妮詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
陳庭妮詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
陳庭妮詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
陳庭妮詮釋COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
孫芸芸搭配COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，52,800元。圖／COACH提供
孫芸芸搭配COACH X Jean-Michel Basquiat Rogue托特包，52,800元。圖／COACH提供
曾之喬性感小背心配襯COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
曾之喬性感小背心配襯COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
曾之喬性感小背心配襯COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG
曾之喬性感小背心配襯COACH X Jean-Michel Basquiat Beat手袋，25,800元。圖／取自IG

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