AIR SPACE再推零修圖神器 專利加持褲款讓人顯瘦又翹臀

電商女裝品牌AIR SPACE繼夏日的喬奶神器大受好評後，邁入新的一季則推出有5項專利加持的褲款，號稱穿上後具有修身、翹臀、細腰、顯腿長等效果，堪稱是零修圖神器，而引起消費者注目。

AIR SPACE深知女性消費者在穿搭上的困擾，因此在秋季的一開始就推出全新話題褲款，標榜結合了5大專利，因此能讓人有視覺顯瘦、俏臀曲線。首先AIR SPACE讓這款褲型的腰頭使用高彈力的橡筋材質並加寬，除了增加穿著舒適度，更重要的是，能把小腹贅肉藏好藏滿，有效達到類似縮腹效果。此外，透過隱藏式的鬆緊設計，解決女孩腰圍不合的困擾，不論站著蹲著，都讓褲子貼身不走光。第二項專利是腰背下方的「深V裁片設計」車縫，可解決寬臀和直筒腰的煩惱，拉提臀部視覺位置，使腰看起來更纖細，臀部看起來更精巧。

小尺碼零修圖翹臀顯瘦A字褲裙790元。圖／AIR SPACE提供

第三、長褲後方口袋側邊的橫向「立體塑臀摺線」，能將兩側臀肉往中間集中，解決屁股扁塌下垂的問題，打造出4D立體臀型。第四、AIR SPACE研發出臀部後方的口袋黃金比例，拉近兩口袋間的距離，向上拉提臀線位置，看起來更集中緊實。最後的修身關鍵，就在於長腿視覺，褲子側邊前傾的「魔軌車縫設計」，能減少粗腿的困擾，使腿圍視覺變窄，修飾不完美的腿型；搭配高腰設計，讓腿長在視覺上延伸。AIR SPACE的零修圖翹臀顯瘦褲，全尺碼共12種選擇，還首創45天的鑑賞期，讓消費者試穿到滿意為止。

大尺碼零修圖翹臀顯瘦A字褲裙790元。圖／AIR SPACE提供

小尺碼零修圖翹臀顯瘦喇叭褲優惠價990元。圖／AIR SPACE提供