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手上的科幻小行星 就跟著HYT Flow腕表一起流動
一分鐘等於60秒、一小時等於60分鐘，人類看似對時間瞭若指掌、卻又對時間充滿疑惑。時間的神祕性、不可逆，在宇宙天文現象中更為多元，而近期愛彼（Audemars Piuget）與獨立製表品牌HYT則分別在表面的分寸之間，曼妙展示了時間的美與可能。
透明、立體的藍寶石水晶玻璃中，像是科幻電影「創（Tron）」的螢光管中流洩著謎樣、高彩的液體，一旦嘗試在黑暗中欣賞HYT的「Flow」腕表，更將對一個發亮的水晶球迷惑：不，這其實是由73顆長方形鑽石構成的美豔光之星球、底部並有LED燈管，因而在黑暗中傳遞著來自未知光年以外的宇宙訊息。時間在哪裡？外環的液體標示了分鐘，而內圈小表面則提示了時鐘，與其說這是一只腕表、FLOW無疑更像一枚遺世獨立的衛星城市。
而愛彼的皇家橡樹概念系列「霜金飛行陀飛輪腕表」，八角形、立體的表殼具備愛彼獨具魅力的「霜金」質地，這枚飛行陀飛輪38.5毫米的表面中，再以層層堆疊、內縮，營造宛如銀河或太陽星系的漸層與壯闊，最後收攝在分秒運轉的飛行陀飛輪框架上，玫瑰金的陀飛輪框架再鑲嵌以明亮形切割圓鑽，每一次的運轉，周而復始、生生不息。除玫瑰金表殼、另備有白金款式。
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