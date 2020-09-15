為何髮肌保養好重要？頭髮生命周期一生僅20到25次
為什麼髮肌保養那麼重要？根據資生堂研究發現，每顆毛囊「頭髮的生命周期」在我們一生之中，大約會重複20~25次的周循環，也正因為每顆毛囊的頭髮生長次數都是有限的，因此無論什麼年紀，髮肌保養都應從「現在」就要開始。
資生堂進一步指出，健康毛髮成長的關鍵在於頭皮最深層，亦即頭皮肌底的脂肪層，維持其健康、厚實，能釋放源源不絕的生長訊號刺激毛乳頭，才能有效極大化拉長秀髮的成長期。
針對全新的育髮觀念，資生堂專業美髮推出全新「活耀未來系列」髮品，除一般基礎的洗護產品外，亦有較特別的品項為「活耀未來無限肌能精粹」，其擁有高濃度育髮成分腺苷、柱芒柄花萃取，與促進烏黑秀髮的靈芝萃取，以及品牌獨家的科技成分配方，定位為洗髮後進行育髮保養之用的美容液。
此外，這次資生堂專業美髮亦同步推出一款全新的保養型澎澎水「活耀未來豐耀晶霧」，同樣添加有資生堂專業美髮關鍵育髮成分-腺苷，搭配細緻的水霧噴頭，訴求可提供細軟髮擁有強健豐盈秀髮的解決方案。
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