LG 360°空氣清淨機升級寵物版 細毛、異味一網打盡

近年民眾對居家生活品質的要求越來越高，今年因應疫情對清潔家電、空氣清淨機亦有高度需求。LG更觀察到寵物市場成長的趨勢，2020年飼養寵物的家庭比例更首度超過新生兒出生率，因此正式在台推出LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版，全面升級HEPA 13醫療級濾網，並加入寵物空氣淨化模式，360 度全方位為全家人及寵物帶來更乾淨的好空氣。

延續先前推出LG PuriCare 360°空氣清淨機零死角圓形環繞設計、空氣品質智慧雙重顯示以及嬰幼兒照護功能，這次寵物功能增加版再升級抗敏HEPA 13醫療級濾網，CADR值也同步提升，搭配6階段過濾系統，可完整去除極細粉塵、過敏原和有害氣體，同時具備奈米離子淨化功能，開啟後能主動釋放500萬抗菌奈米離子，有效去除空氣中的細菌及病毒等有害物質。