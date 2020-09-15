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LG 360°空氣清淨機升級寵物版 細毛、異味一網打盡

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版，特別開發寵物模式，增強下層吸力提升過濾效果，解決家中寵物細毛紛飛問題，換毛季節能夠更安心與毛孩相處。圖／LG提供
LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版，特別開發寵物模式，增強下層吸力提升過濾效果，解決家中寵物細毛紛飛問題，換毛季節能夠更安心與毛孩相處。圖／LG提供

近年民眾對居家生活品質的要求越來越高，今年因應疫情對清潔家電、空氣清淨機亦有高度需求。LG更觀察到寵物市場成長的趨勢，2020年飼養寵物的家庭比例更首度超過新生兒出生率，因此正式在台推出LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版，全面升級HEPA 13醫療級濾網，並加入寵物空氣淨化模式，360 度全方位為全家人及寵物帶來更乾淨的好空氣。

延續先前推出LG PuriCare 360°空氣清淨機零死角圓形環繞設計、空氣品質智慧雙重顯示以及嬰幼兒照護功能，這次寵物功能增加版再升級抗敏HEPA 13醫療級濾網，CADR值也同步提升，搭配6階段過濾系統，可完整去除極細粉塵、過敏原和有害氣體，同時具備奈米離子淨化功能，開啟後能主動釋放500萬抗菌奈米離子，有效去除空氣中的細菌及病毒等有害物質。

為了同時照顧到寵物與家人，LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版更特別開發寵物模式，增強下層吸力提升35%以上過濾效果，解決家中寵物細毛紛飛問；而可拆洗式毛髮專用濾網，可保護主濾網，避免大量毛髮吸附堵塞濾網，即使因為寵物皮屑與毛髮變髒，也非常容易拆卸清洗或更換，讓HEPA濾網常保良好過濾效果；光觸媒除臭濾網經德國萊茵測試，可有效去除寵物常見異味，只要每2個月在燈光或日光下照射3小時，即可讓光觸媒濾網除臭功能再生，隨時隨地享有乾淨好空氣。

內層光觸媒除臭濾網經德國萊茵測試，可有效去除寵物常見異味。記者黃筱晴／攝影
內層光觸媒除臭濾網經德國萊茵測試，可有效去除寵物常見異味。記者黃筱晴／攝影
LG PuriCare 360° 空氣清淨機寵物功能增加版，擁有空汙數值與燈號雙重顯示技術，並新增全新寵物模式，增強下層吸力。記者黃筱晴／攝影
LG PuriCare 360° 空氣清淨機寵物功能增加版，擁有空汙數值與燈號雙重顯示技術，並新增全新寵物模式，增強下層吸力。記者黃筱晴／攝影
LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物增加版以魔鬼氈包覆並保護主濾網，避免大量毛髮吸附，保持HEPA濾網良好過濾效果，且非常容易拆卸清洗或更換。圖／LG提供
LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物增加版以魔鬼氈包覆並保護主濾網，避免大量毛髮吸附，保持HEPA濾網良好過濾效果，且非常容易拆卸清洗或更換。圖／LG提供
LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版，雙層機種建議售價38,800元、單層機種建議售價26,800元。圖／LG提供
LG PuriCare 360°空氣清淨機寵物功能增加版，雙層機種建議售價38,800元、單層機種建議售價26,800元。圖／LG提供

寵物 空氣清淨機

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