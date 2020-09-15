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星二代陳妤安獻出首次時尚趴 誇林柏宏好帥氣 糗老爸陽帆「聽不懂英文歌」
義大利時尚品牌HOGAN發表秋冬系列，邀請林柏宏、星二代陳妤安（ANGIE）出席活動，第一次碰到面的兩人嘴甜互誇帥氣、可愛，也分享了各自的選鞋守則。
平常專注歌曲創作的ANGIE，這是第一次出席時尚精品活動，不過才21歲的她面對媒體完全不怯場，介紹起商品也很俐落，大推新款Interaction森林綠山羊皮老爹鞋，「平常想到老爹鞋就會覺得好像很重，但這雙超級輕，很適合帶出國，而且又好搭。」她還順便爆爸爸陽帆的料：「我有給他聽最近剛出的英文單曲，他聽了一分鐘後說他聽不懂。我覺得音樂跟時尚一樣永遠都是往前走的，但爸爸就覺得他永遠是Number One。」糗起爸爸也沒有在怕。最近在進行「斷捨離」運動的她，也大力推崇「買東西要注重質感」的理念，「我之前可能有100雙鞋，現在丟到剩10雙。」
喜歡散步、爬山的林柏宏買鞋則是很看重「多功能」，像我平常在101逛街完可能就直接散步上象山，HOGAN的鞋子很適合一整天穿搭，有些人也會穿去頒獎典禮，而且包覆性很強、又輕，還可以穿去運動。」另外偏好白鞋的他也推薦Active One款，「但我其實蠻怕白鞋被弄髒，平常在計程車上都在擦鞋子。」
HOGAN秋冬系列以智慧城市（THE SMART CITY）為主題，結合潮流、舒適、精緻等多風格，大玩拼接趣味。女鞋部分全新打造Hyperactive老爹鞋系列，特別強調輕盈和品牌專屬記憶鞋墊，總體6.2公分增高修飾身形，皮革拼接鞋身搭配豹紋、麂皮、山羊皮細節，充滿細節變化魅力。其他像是Interaction、Midi H222等，也加入了粉色、軍綠碰撞出甜美帥氣性格。男鞋部分則是以很多亮眼的飽和銳利色像是皇家藍、烈焰紅等搭配各式面料點綴H383、Rebel等款式。
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