星二代陳妤安獻出首次時尚趴 誇林柏宏好帥氣 糗老爸陽帆「聽不懂英文歌」

義大利時尚品牌HOGAN發表秋冬系列，邀請林柏宏、星二代陳妤安（ANGIE）出席活動，第一次碰到面的兩人嘴甜互誇帥氣、可愛，也分享了各自的選鞋守則。

平常專注歌曲創作的ANGIE，這是第一次出席時尚精品活動，不過才21歲的她面對媒體完全不怯場，介紹起商品也很俐落，大推新款Interaction森林綠山羊皮老爹鞋，「平常想到老爹鞋就會覺得好像很重，但這雙超級輕，很適合帶出國，而且又好搭。」她還順便爆爸爸陽帆的料：「我有給他聽最近剛出的英文單曲，他聽了一分鐘後說他聽不懂。我覺得音樂跟時尚一樣永遠都是往前走的，但爸爸就覺得他永遠是Number One。」糗起爸爸也沒有在怕。最近在進行「斷捨離」運動的她，也大力推崇「買東西要注重質感」的理念，「我之前可能有100雙鞋，現在丟到剩10雙。」

喜歡散步、爬山的林柏宏買鞋則是很看重「多功能」，像我平常在101逛街完可能就直接散步上象山，HOGAN的鞋子很適合一整天穿搭，有些人也會穿去頒獎典禮，而且包覆性很強、又輕，還可以穿去運動。」另外偏好白鞋的他也推薦Active One款，「但我其實蠻怕白鞋被弄髒，平常在計程車上都在擦鞋子。」