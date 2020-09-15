快訊

熱帶低壓生成！秋颱「紅霞」有望成形 直奔這裡

北市文山區2高職生起口角 藍波刀捅背當場濺血

聽新聞
test
0:00 / 0:00

星二代陳妤安獻出首次時尚趴 誇林柏宏好帥氣 糗老爸陽帆「聽不懂英文歌」

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
陳妤安（ANGIE）、林柏宏出席HOGAN秋冬系列記者會。圖／迪生提供
陳妤安（ANGIE）、林柏宏出席HOGAN秋冬系列記者會。圖／迪生提供

義大利時尚品牌HOGAN發表秋冬系列，邀請林柏宏、星二代陳妤安（ANGIE）出席活動，第一次碰到面的兩人嘴甜互誇帥氣、可愛，也分享了各自的選鞋守則。

平常專注歌曲創作的ANGIE，這是第一次出席時尚精品活動，不過才21歲的她面對媒體完全不怯場，介紹起商品也很俐落，大推新款Interaction森林綠山羊皮老爹鞋，「平常想到老爹鞋就會覺得好像很重，但這雙超級輕，很適合帶出國，而且又好搭。」她還順便爆爸爸陽帆的料：「我有給他聽最近剛出的英文單曲，他聽了一分鐘後說他聽不懂。我覺得音樂跟時尚一樣永遠都是往前走的，但爸爸就覺得他永遠是Number One。」糗起爸爸也沒有在怕。最近在進行「斷捨離」運動的她，也大力推崇「買東西要注重質感」的理念，「我之前可能有100雙鞋，現在丟到剩10雙。」

喜歡散步、爬山的林柏宏買鞋則是很看重「多功能」，像我平常在101逛街完可能就直接散步上象山，HOGAN的鞋子很適合一整天穿搭，有些人也會穿去頒獎典禮，而且包覆性很強、又輕，還可以穿去運動。」另外偏好白鞋的他也推薦Active One款，「但我其實蠻怕白鞋被弄髒，平常在計程車上都在擦鞋子。」

HOGAN秋冬系列以智慧城市（THE SMART CITY）為主題，結合潮流、舒適、精緻等多風格，大玩拼接趣味。女鞋部分全新打造Hyperactive老爹鞋系列，特別強調輕盈和品牌專屬記憶鞋墊，總體6.2公分增高修飾身形，皮革拼接鞋身搭配豹紋、麂皮、山羊皮細節，充滿細節變化魅力。其他像是Interaction、Midi H222等，也加入了粉色、軍綠碰撞出甜美帥氣性格。男鞋部分則是以很多亮眼的飽和銳利色像是皇家藍、烈焰紅等搭配各式面料點綴H383、Rebel等款式。

林柏宏穿HOGAN深藍色輕羽絨外套25,600元，H383撞色男士休鞋15,900元。圖／迪生提供
林柏宏穿HOGAN深藍色輕羽絨外套25,600元，H383撞色男士休鞋15,900元。圖／迪生提供
Midi H222森林綠麂皮拼接女士休閒鞋，20,900元。圖／迪生提供
Midi H222森林綠麂皮拼接女士休閒鞋，20,900元。圖／迪生提供
陳妤安（ANGIE）背HOGAN墨綠超輕量尼龍肩背包31,000元，Interaction森林綠山羊皮女士休閒鞋20,300元。林柏宏穿HOGAN深藍色輕羽絨外套25,600元，H383撞色男士休鞋15,900元。圖／迪生提供
陳妤安（ANGIE）背HOGAN墨綠超輕量尼龍肩背包31,000元，Interaction森林綠山羊皮女士休閒鞋20,300元。林柏宏穿HOGAN深藍色輕羽絨外套25,600元，H383撞色男士休鞋15,900元。圖／迪生提供
Active One白色皮革拼接男士休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
Active One白色皮革拼接男士休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
Hyperactive豹紋皮革拼接休閒鞋，22,000元。圖／迪生提供
Hyperactive豹紋皮革拼接休閒鞋，22,000元。圖／迪生提供
Interaction紅色皮革拼接男士休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
Interaction紅色皮革拼接男士休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
Active One藍色科技面料男士休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
Active One藍色科技面料男士休閒鞋，19,600元。圖／迪生提供
HOGAN Interaction拼接女士休閒鞋，20,300元。圖／迪生提供
HOGAN Interaction拼接女士休閒鞋，20,300元。圖／迪生提供
Maxi I Active科技布料中筒靴，28,600元。圖／迪生提供
Maxi I Active科技布料中筒靴，28,600元。圖／迪生提供
陳妤安（ANGIE）背HOGAN墨綠超輕量尼龍肩背包31,000元，Interaction森林綠山羊皮女士休閒鞋20,300元。林柏宏穿HOGAN深藍色輕羽絨外套25,600元，H383撞色男士休鞋15,900元。圖／迪生提供
陳妤安（ANGIE）背HOGAN墨綠超輕量尼龍肩背包31,000元，Interaction森林綠山羊皮女士休閒鞋20,300元。林柏宏穿HOGAN深藍色輕羽絨外套25,600元，H383撞色男士休鞋15,900元。圖／迪生提供
陳妤安（ANGIE）背HOGAN墨綠超輕量尼龍肩背包31,000元，Interaction森林綠山羊皮女士休閒鞋20,300元。圖／迪生提供
陳妤安（ANGIE）背HOGAN墨綠超輕量尼龍肩背包31,000元，Interaction森林綠山羊皮女士休閒鞋20,300元。圖／迪生提供

品牌 義大利

延伸閱讀

律師：擅入禁區 無礙國賠

公布涉性侵男高中生身分 法界：恐違三法最重可判刑

「怪胎」林柏宏愛「正常人」 人氣暴漲謝粉絲

「怪胎」逼近4千萬 林柏宏想送原味雨衣被打槍

相關新聞

LG 360°空氣清淨機升級寵物版 細毛、異味一網打盡

近年民眾對居家生活品質的要求越來越高，今年因應疫情對清潔家電、空氣清淨機亦有高度需求。LG更觀察到寵物市場成長的趨勢，2...

星二代陳妤安獻出首次時尚趴 誇林柏宏好帥氣 糗老爸陽帆「聽不懂英文歌」

義大利時尚品牌HOGAN發表秋冬系列，邀請林柏宏、星二代陳妤安（ANGIE）出席活動，第一次碰到面的兩人嘴甜互誇帥氣、可...

「喬巴超人、卡娜赫拉」都來了 台北統一時代限時登場

喬巴、卡娜赫拉迷，想蒐集相關周邊，9月15日起至10月14日都可以一口氣在統一時代百貨台北店B1推出的「卡娜赫拉的小動物...

7-11可愛新貨到！「迪士尼口罩掛繩、漫威迷你行李箱真無線耳機」鐵粉必收

7-ELEVEN每次推出可愛新品都讓粉絲瘋狂，這次包括迪士尼家族、漫威英雄、OPEN!家族一起現身！看準歐美、韓國正夯的...

堅守非典型展演空間 南村劇場首創戲劇、音樂劇加速器平台

新冠肺炎疫情肆虐，全球藝文產業皆受到嚴重衝擊，甫於今年初新開幕的「PLAYground南村劇場. 青鳥. 有設計」複合式場館，在風暴中仍堅守著為劇場新秀提供一處「非典型展演空間」的目標。

撞造型也不怕！李聖經、零死角女神Bora Kim戴DW首飾美出新高度

人氣天后李聖經、零死角女神Bora Kim共同為輕奢品牌Daniel Wellington（簡稱DW）演繹新款飾品，同樣...

每碗999！金子半之助「極上天丼」有帝王蟹＋30cm穴子

繼去年推出每碗要價720元的「帝王蟹天丼」後，來自日本的連鎖丼飯「金子半之助」將於9月16日起再推出以「帝王蟹＋30公分...

Dr. Martens重塑經典鞋款 放大招牌黃線設計帥氣加倍

Dr. Martens成立60周年，因此以經典的1460八孔靴、1461三孔鞋和2976卻爾西靴為基礎，強調招牌的黃色車...

Kipling聯手傳奇塗鴉大師打造限定潮包 上傳美照就有機會免費帶回家

比利時袋包品牌Kipling這季與傳奇街頭塗鴉大師Keith Haring的基金會合作，推出限定的系列潮包，還於信義區百...

養樂多＋蘆筍＋芭樂！江振誠×好喜堂 跨界推出手搖飲

江振誠主廚受連鎖手搖飲品牌「好喜堂HUNNY TEA」之邀，攜手合作推出「台芭線」飲品，以台灣經典的養樂多、芭樂汁與蘆筍...

台隆手創館周年慶首波登場 逾千件獨家優惠5折起

台隆手創館周年慶集結全台11家店將於9月至12月展開，首波由廣三SOGO店、微風店、台中大遠百店於9月16日起陸續開跑。...

BALENCIAGA推Apple Music清單 限量T恤卻被控抄襲？

最近時尚品牌BALENCIAGA正式在Apple Music平臺發佈獨家音樂清單，由藝術總監Demna Gvasalia...

熱門新聞

北榮人道救援成功 疫情下越南女主播來台捐肝救女

女友跟主管一起出差…公司這樣安排 網友直呼：快離職

十餘種「螃蟹餐」吃到飽！豐food「升級帝王蟹」享優惠

捷運上有位置卻總有人站著 網曝真相：不是博愛座的問題

月薪破十萬只有牙醫？ 網友揭高薪標準 解密哪些行業賺錢滿滿

寵物飼主要注意 疏忽至寵物釀禍要被罰款

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。