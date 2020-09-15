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「喬巴超人、卡娜赫拉」都來了 台北統一時代限時登場
喬巴、卡娜赫拉迷，想蒐集相關周邊，9月15日起至10月14日都可以一口氣在統一時代百貨台北店B1推出的「卡娜赫拉的小動物特選物販店」、「喬巴超人精選物販店」買到。
「喬巴超人精選物販店」推出日本官方授權9款喬巴超人變身造型限定品，另外，還有實用的「造型口罩套」、「圓形硬殼零錢包」、「長地墊」，以及台灣味十足的「珍珠奶茶吊飾」等上百款喬巴超人周邊。
9月15日至9月18日首4日凡於「喬巴超人精選物販店」單筆消費滿3千元，可把16吋喬巴超人玩偶立刻抱回家，限量25隻。9月24日至9月27日天天推出每日限量超值一物，包括魯夫、羅、香吉士、喬巴4大變身系列百變喬巴超人6吋玩偶和造型束口袋，每日都能以組合價360元帶回家，每日限量50組。
「卡娜赫拉的小動物特選物販店」則有超過百款粉紅兔兔與P助周邊，包括搶先開賣的「大頭造型飲料吊飾」、「多卡證件套」。9月15日至9月18日活動首4日單筆消費滿2,020元，可用優惠價99元把6吋貝雷帽造型的粉紅兔兔和P助兩隻一組打包帶回家，限量70組。
9月24日至9月27日連續4天推出全新櫻花造型「珪藻土地墊」、「造型USB隨身碟」、「公仔立體手機座」、「兩用面紙盒」獨家優惠價。另還有688元限量福袋讓粉絲蒐集。
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