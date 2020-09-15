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7-11可愛新貨到！「迪士尼口罩掛繩、漫威迷你行李箱真無線耳機」鐵粉必收

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
9月16日起7-ELEVEN獨家限定推出8款「迪士尼口罩掛繩」，每款售價59元，全台3,000間門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
9月16日起7-ELEVEN獨家限定推出8款「迪士尼口罩掛繩」，每款售價59元，全台3,000間門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN每次推出可愛新品都讓粉絲瘋狂，這次包括迪士尼家族、漫威英雄、OPEN!家族一起現身！看準歐美、韓國正夯的口罩掛繩熱潮，7-ELEVEN將於9月16日起推出獨家限定的8款「迪士尼口罩掛繩」，於3,000間7-ELEVEN門市限定販售；9月23日上午11點起於ibon機台開放預購的漫威系列迷你行李箱造型真無線藍牙耳機也是吸睛又實用，鐵粉快衝一波！

9月16日起7-ELEVEN獨家限定推出的「迪士尼口罩掛繩」由迪士尼正版授權，共有米奇、小熊維尼、史迪奇、三眼怪、奇奇蒂蒂、公主系列等8款設計，除了可將口罩掛在身上、防止遺失或弄髒之外，還能當作識別證件套掛繩使用，每款售價59元。「CHUBBY迪士尼系列典藏公仔」繼小熊維尼之後，也將在9月23日起加入米奇、米妮、唐老鴨、黛西等4位人氣角色，公仔的手腳能自由活動，隨附神秘配件一個，每款售價395元，同樣於全台3,000間7-ELEVEN門市限定販售。

9月23日上午11點起於ibon機台開放預購的漫威3C周邊系列包括蜘蛛人無線光學滑鼠，售價699元；收放AirPods PRO的鋼鐵人、蜘蛛人無線耳機保護套，每款售價899元；使用時眼睛會亮起冷藍光的蜘蛛人鋅合金造型隨身碟16GB，售價690元；外型別具巧思的美國隊長、鋼鐵人高音質真無線耳機採用吸睛的迷你行李箱外型，不僅箱底滾輪可活動，就連行李箱拉桿都可拉起或收入，每款售價1,880元。

OPEN!家族周邊文具商品將於9月18日上午11點起於OPEN POINT開放搶先預購，9月23日起於OPEN!特色店門市開賣，共推出OPEN!證件套、OPEN!羊羔毛筆袋、OPEN!資料夾等，售價199～299元。

此外，7-ELEVEN全店集點9月23日下午3點起將推出限量Timberland玩轉型色經典腰包集點加價購，實體點數或電子點數集滿6點加299元可兌換1款，共有湖水綠、葡萄紫、迷彩等3款大開口拉鍊設計方便取物，可調節式背帶可當腰包或斜背，穿搭更有型。

9月16日起7-ELEVEN獨家限定推出8款「迪士尼口罩掛繩」，每款售價59元，全台3,000間門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
9月16日起7-ELEVEN獨家限定推出8款「迪士尼口罩掛繩」，每款售價59元，全台3,000間門市限定販售。圖／7-ELEVEN提供
蜘蛛人無線耳機保護套AirPods PRO版，售價899元，7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購。圖／7-ELEVEN提供
蜘蛛人無線耳機保護套AirPods PRO版，售價899元，7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購。圖／7-ELEVEN提供
9月16日起7-ELEVEN獨家限定推出8款「迪士尼口罩掛繩」，全台3,000間門市限定販售。記者陳立儀／攝影
9月16日起7-ELEVEN獨家限定推出8款「迪士尼口罩掛繩」，全台3,000間門市限定販售。記者陳立儀／攝影
9月23日起7-ELEVEN推出4款「CHUBBY迪士尼系列典藏公仔」，每款售價395元，全台3,000間門市限定販售。記者陳立儀／攝影
9月23日起7-ELEVEN推出4款「CHUBBY迪士尼系列典藏公仔」，每款售價395元，全台3,000間門市限定販售。記者陳立儀／攝影
蜘蛛人鋅合金造型隨身碟16GB，售價690元，7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購。圖／7-ELEVEN提供
蜘蛛人鋅合金造型隨身碟16GB，售價690元，7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購。圖／7-ELEVEN提供
9月16日起7-ELEVEN獨家限定推出8款「迪士尼口罩掛繩」，也可當證件套掛繩使用。圖／7-ELEVEN提供
9月16日起7-ELEVEN獨家限定推出8款「迪士尼口罩掛繩」，也可當證件套掛繩使用。圖／7-ELEVEN提供
蜘蛛人無線光學滑鼠，售價699元，7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購。圖／7-ELEVEN提供
蜘蛛人無線光學滑鼠，售價699元，7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購。圖／7-ELEVEN提供
9月16日起7-ELEVEN獨家限定推出8款「迪士尼口罩掛繩」，9月23日起推出4款「CHUBBY迪士尼系列典藏公仔」，全台3,000間門市限定販售。記者陳立儀／攝影
9月16日起7-ELEVEN獨家限定推出8款「迪士尼口罩掛繩」，9月23日起推出4款「CHUBBY迪士尼系列典藏公仔」，全台3,000間門市限定販售。記者陳立儀／攝影
美國隊長、鋼鐵人高音質真無線耳機採用迷你行李箱外型，每款售價1,880元，7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購。記者陳立儀／攝影
美國隊長、鋼鐵人高音質真無線耳機採用迷你行李箱外型，每款售價1,880元，7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購。記者陳立儀／攝影
OPEN!家族周邊文具商品將於9月18日上午11點起於OPEN POINT開放搶先預購，9月23日起於OPEN!特色店門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
OPEN!家族周邊文具商品將於9月18日上午11點起於OPEN POINT開放搶先預購，9月23日起於OPEN!特色店門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店集點9月23日下午3點起將推出限量Timberland玩轉型色經典腰包集點加價購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店集點9月23日下午3點起將推出限量Timberland玩轉型色經典腰包集點加價購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購漫威3C周邊系列。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購漫威3C周邊系列。記者陳立儀／攝影
美國隊長、鋼鐵人高音質真無線耳機採用迷你行李箱外型，每款售價1,880元，7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購。圖／7-ELEVEN提供
美國隊長、鋼鐵人高音質真無線耳機採用迷你行李箱外型，每款售價1,880元，7-ELEVEN將自9月23日上午11點起於ibon機台開放預購。圖／7-ELEVEN提供

迪士尼 口罩

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