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撞造型也不怕！李聖經、零死角女神Bora Kim戴DW首飾美出新高度

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Daniel Wellington代言人李聖經演繹品牌新款飾品。圖／Daniel Wellingto提供
Daniel Wellington代言人李聖經演繹品牌新款飾品。圖／Daniel Wellingto提供

人氣天后李聖經、零死角女神Bora Kim共同為輕奢品牌Daniel Wellington（簡稱DW）演繹新款飾品，同樣都是黑、白簡約穿搭，加上同款的項鍊與戒指等配件，卻能展現截然不同的魅力，讓粉絲們看得賞心悅目。

Daniel Wellington在釋出ASPIRATION、ELAN與EMALIE三大系列全新首飾，同樣邀請代言人李聖經來演繹，以女性角度去開啟一天生活以及生活中的重要時刻。在形象大片中，李聖經換穿了黑、白兩色的合身洋裝，呼應系列耳環和項鍊的配色，其中的黑色V領造型還微微展現事業線，讓粉絲看得目不轉睛。而此次為了新系列的推出，除了李聖經之外，Daniel Wellington也找來高人氣的零死角女神Bora Kim詮釋，以同款的配件搭配了浪漫感的白色上衣，又立刻有了全新的風貌，果然是百搭款設計。

零死角女神Bora Kim詮釋Daniel Wellington全新飾品。圖／Daniel Wellingto提供
零死角女神Bora Kim詮釋Daniel Wellington全新飾品。圖／Daniel Wellingto提供

全新的ASPIRATION系列以圓形幾何為特色的項鍊與耳環，主體由陶瓷製成，中間環形刻有DW logo，玫瑰金鍍層不鏽鋼環繞在球體上，象徵觸手可及的希望。ELAN系列品項豐富，以鍍銀與玫瑰金的不鏽鋼材質為主打造六種單品。有著堆疊概念的ELAN戒指、男女皆宜的單環戒、極簡風和前衛感的雙環戒，以及傳遞個性三環戒指，都十分簡約有型。EMAILLE系列以Classic系列為啟發，同樣結合了陶瓷材質，細緻鋼體雕刻，象徵經典傳承。

Daniel Wellington代言人李聖經演繹品牌新款飾品。圖／Daniel Wellingto提供
Daniel Wellington代言人李聖經演繹品牌新款飾品。圖／Daniel Wellingto提供

Daniel Wellington代言人李聖經演繹品牌新款飾品。圖／Daniel Wellingto提供
Daniel Wellington代言人李聖經演繹品牌新款飾品。圖／Daniel Wellingto提供

Daniel Wellington代言人李聖經演繹品牌新款飾品。圖／Daniel Wellingto提供
Daniel Wellington代言人李聖經演繹品牌新款飾品。圖／Daniel Wellingto提供

Daniel Wellington代言人李聖經演繹品牌新款飾品。圖／Daniel Wellingto提供
Daniel Wellington代言人李聖經演繹品牌新款飾品。圖／Daniel Wellingto提供

零死角女神Bora Kim詮釋Daniel Wellington全新飾品。圖／Daniel Wellingto提供
零死角女神Bora Kim詮釋Daniel Wellington全新飾品。圖／Daniel Wellingto提供

Aspiration系列項鍊3,990元。圖／Daniel Wellingto提供
Aspiration系列項鍊3,990元。圖／Daniel Wellingto提供

EMALIE系列耳環2,490元。圖／Daniel Wellingto提供
EMALIE系列耳環2,490元。圖／Daniel Wellingto提供

Aspiration系列耳環2,990元。圖／Daniel Wellingto提供
Aspiration系列耳環2,990元。圖／Daniel Wellingto提供

Elan系列三環戒指2,490元。圖／Daniel Wellingto提供
Elan系列三環戒指2,490元。圖／Daniel Wellingto提供

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