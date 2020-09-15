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撞造型也不怕！李聖經、零死角女神Bora Kim戴DW首飾美出新高度
人氣天后李聖經、零死角女神Bora Kim共同為輕奢品牌Daniel Wellington（簡稱DW）演繹新款飾品，同樣都是黑、白簡約穿搭，加上同款的項鍊與戒指等配件，卻能展現截然不同的魅力，讓粉絲們看得賞心悅目。
Daniel Wellington在釋出ASPIRATION、ELAN與EMALIE三大系列全新首飾，同樣邀請代言人李聖經來演繹，以女性角度去開啟一天生活以及生活中的重要時刻。在形象大片中，李聖經換穿了黑、白兩色的合身洋裝，呼應系列耳環和項鍊的配色，其中的黑色V領造型還微微展現事業線，讓粉絲看得目不轉睛。而此次為了新系列的推出，除了李聖經之外，Daniel Wellington也找來高人氣的零死角女神Bora Kim詮釋，以同款的配件搭配了浪漫感的白色上衣，又立刻有了全新的風貌，果然是百搭款設計。
全新的ASPIRATION系列以圓形幾何為特色的項鍊與耳環，主體由陶瓷製成，中間環形刻有DW logo，玫瑰金鍍層不鏽鋼環繞在球體上，象徵觸手可及的希望。ELAN系列品項豐富，以鍍銀與玫瑰金的不鏽鋼材質為主打造六種單品。有著堆疊概念的ELAN戒指、男女皆宜的單環戒、極簡風和前衛感的雙環戒，以及傳遞個性三環戒指，都十分簡約有型。EMAILLE系列以Classic系列為啟發，同樣結合了陶瓷材質，細緻鋼體雕刻，象徵經典傳承。
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