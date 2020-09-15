每碗999！金子半之助「極上天丼」有帝王蟹＋30cm穴子
繼去年推出每碗要價720元的「帝王蟹天丼」後，來自日本的連鎖丼飯「金子半之助」將於9月16日起再推出以「帝王蟹＋30公分穴子魚」作為主角的豪華新品「極上天丼」，讓民眾一次就可以品嚐到兩種海味食材，每碗單點價999元，並僅限定於2間門市販售。另外還有使用鱈場蟹的「鱈場蟹天丼」同步登場。
金子半之助本次所推出的「極上天井」，選用生長於智利的帝王蟹蟹螯或蟹腳為重點（隨機出餐），經手工拆殼之後再以職人手藝油炸上桌，創造出飽滿甘甜、纖維細緻的食用滋味。另外再搭配上長達30公分的穴子魚，以及鳳尾蝦、干貝、魷魚海鮮炸、青龍、半熟玉子及海苔，整碗的配料宛若小山一般堆砌，不僅視覺感強烈，也能一次享受到多種食材。同步推出的「鱈場蟹天丼」，則是選用鄂霍次克海的鱈場蟹腳，配上舞菇、半熟玉子、海苔上桌。
金子半之助去年所推出的「帝王蟹天丼」，每份原價1,250元，優惠價720元，號稱是史上最貴的丼飯，不過在開賣首日的2小時內，各店限量的30份就全數售光。本次新推出的「極上天井」價格再上一層樓，單碗搭配澎湖海菜味噌湯，售價999元；另外還有搭配氣泡飲的套餐組合，每套1,079元。至於鱈場蟹天丼，則是單點760元，搭配氣泡飲則為840元，兩款餐點均僅限定於微風北車店、新光A8店販售。
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