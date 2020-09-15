Dr. Martens重塑經典鞋款 放大招牌黃線設計帥氣加倍

Dr. Martens成立60周年，因此以經典的1460八孔靴、1461三孔鞋和2976卻爾西靴為基礎，強調招牌的黃色車縫線，帶出更粗獷又帥氣的魅力。而Converse聯手潮牌A-Cold-Wall*，呈現限量聯名系列鞋款。

下半年，Dr. Martens推出主打Heritage Distortion系列Double Stitch & Atlas鞋履，採用經典的1460八孔靴、1461三孔鞋和2976卻爾西靴款式，並賦予搶眼的細節裝飾。像是Double Stitch款，就把DNA發揮到極致，1460八孔靴款和1461三孔鞋款均有兩條黃色縫邊，並使用黃底毛邊的Smooth Slice皮革打造。Atlas款則選用黃色車縫線與黃色扁形鞋帶，並採用新款Atlas經典蠟感苯染皮革，搭配低調油感和隱微的光澤，展現品牌全新氣象。

同樣翻玩經典還有Converse，以Chuck Taylor All Star Lugged、ERX 260鞋款和潮牌A-Cold-Wall*聯手，帶出全新風貌。然而這個系列，早在2019年的倫敦時裝周就已經曝光了，直到現在才正式推出，所以格外引起鞋迷的矚目。A-Cold-Wall*從花崗岩和自然地貌的照片、琥珀石化的史前生物，以及自然風化的景觀中獲得靈感，採用象徵中性和大地元素的灰色作為底色。Chuck Taylor All Star Lugged鞋款，搭配帶有 A-Cold-Wall* 識別的鋸齒狀橡膠大底，既保留經典輪廓，又增強彈性和摩擦力。ERX 260則是在探索質地和材料間平衡，體現粗獷與細緻的融合。

1460 DOUBLE STITCH靴6,880元。圖／Dr. Martens提供

2976 ATLAS卻爾喜靴6,680元。圖／Dr. Martens提供

Chuck Taylor All Star Lugged鞋4,780元。圖／Converse提供