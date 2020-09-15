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Dr. Martens重塑經典鞋款 放大招牌黃線設計帥氣加倍

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Converse以Chuck Taylor All Star Lugged、ERX 260鞋款和潮牌A-Cold-Wall*聯手，帶出全新風貌。圖／Converse提供
Converse以Chuck Taylor All Star Lugged、ERX 260鞋款和潮牌A-Cold-Wall*聯手，帶出全新風貌。圖／Converse提供

Dr. Martens成立60周年，因此以經典的1460八孔靴、1461三孔鞋和2976卻爾西靴為基礎，強調招牌的黃色車縫線，帶出更粗獷又帥氣的魅力。而Converse聯手潮牌A-Cold-Wall*，呈現限量聯名系列鞋款。

下半年，Dr. Martens推出主打Heritage Distortion系列Double Stitch & Atlas鞋履，採用經典的1460八孔靴、1461三孔鞋和2976卻爾西靴款式，並賦予搶眼的細節裝飾。像是Double Stitch款，就把DNA發揮到極致，1460八孔靴款和1461三孔鞋款均有兩條黃色縫邊，並使用黃底毛邊的Smooth Slice皮革打造。Atlas款則選用黃色車縫線與黃色扁形鞋帶，並採用新款Atlas經典蠟感苯染皮革，搭配低調油感和隱微的光澤，展現品牌全新氣象。

同樣翻玩經典還有Converse，以Chuck Taylor All Star Lugged、ERX 260鞋款和潮牌A-Cold-Wall*聯手，帶出全新風貌。然而這個系列，早在2019年的倫敦時裝周就已經曝光了，直到現在才正式推出，所以格外引起鞋迷的矚目。A-Cold-Wall*從花崗岩和自然地貌的照片、琥珀石化的史前生物，以及自然風化的景觀中獲得靈感，採用象徵中性和大地元素的灰色作為底色。Chuck Taylor All Star Lugged鞋款，搭配帶有 A-Cold-Wall* 識別的鋸齒狀橡膠大底，既保留經典輪廓，又增強彈性和摩擦力。ERX 260則是在探索質地和材料間平衡，體現粗獷與細緻的融合。

1460 DOUBLE STITCH靴6,880元。圖／Dr. Martens提供
1460 DOUBLE STITCH靴6,880元。圖／Dr. Martens提供

2976 ATLAS卻爾喜靴6,680元。圖／Dr. Martens提供
2976 ATLAS卻爾喜靴6,680元。圖／Dr. Martens提供

Chuck Taylor All Star Lugged鞋4,780元。圖／Converse提供
Chuck Taylor All Star Lugged鞋4,780元。圖／Converse提供

ERX 260鞋5,180元。圖／Converse提供
ERX 260鞋5,180元。圖／Converse提供

時裝周 倫敦

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