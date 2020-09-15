Kipling聯手傳奇塗鴉大師打造限定潮包 上傳美照就有機會免費帶回家

比利時袋包品牌Kipling這季與傳奇街頭塗鴉大師Keith Haring的基金會合作，推出限定的系列潮包，還於信義區百貨內打造快閃實境體驗拍照牆，凡上傳打卡照片即有機會把包款帶回家。而潮牌MLB Korea今年展店速度不受新冠疫情影響，進軍中台灣，成立在台的第五號店。

Kipling秋冬款袋包，首波推出Keith Haring限量聯名系列，將其美式塗鴉設計運用於經典包款上，向街頭藝術家致敬。全系列共有6款式19包，可以讓消費者找到合適自己的袋包，並利用好搭的黑、白包身為主體，貫穿整個系列。其中黑色款，採用防潑水尼龍製成，白色的內裡，還印製Keith Haring的招牌塗鴉樣式；而白色款則為Kipling經典的抓皺尼龍。不僅如此，自即日起至9/30日止，消費者於台北信義新天地A11館 B1的限定快閃打卡牆 ，拍照並上傳至社群平台完成任務，即可獲得童趣鑰匙圈乙只，更有機會把這系列包款免費帶回家。

潮牌MLB Korea繼4月進駐台北信義新天地A11館後，再度前進中台灣在台中中港新光三越成立在台的第5家門市。圖／MLB Korea提供

深受韓國明星喜愛的潮牌MLB Korea今年展店速度也沒放慢，繼4月進駐台北信義新天地A11館後，再度前進中台灣在台中中港新光三越成立在台的第5家門市。店裝延續美式棒球場的球員休息室為設計概念，MLB Korea也搶先推出了冬季的羊羔绒和燈芯絨系列。不管是Oversized款羊羔绒外套或手提小包，呈現奢華感和街頭感結合，向消費者展現各種搭配的可能。

Kipling與Keith Haring聯名系列ABANU包3,180元。圖／Kipling提供

Kipling與Keith Haring聯名系列DELIA後背包5,280元。圖／Kipling提供

Kipling與Keith Haring聯名系列ART包4,180元。圖／Kipling提供